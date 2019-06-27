‫ما هي إنفلونزا العيون؟‬

قال البروفيسور فرانك هولتس إن إنفلونزا العيون مرض فيروسي مُعدٍ للغاية يصيب ملتحمة العين بسبب ‫الفيروسات المعروفة باسم "الفيروسات الغُدانِيّة" (Adenoviruses).

‫وأوضح طبيب العيون الألماني أن عدوى الفيروسات الغُدانِيّة تنتقل عبر ‫التلامس كما هو الحال عند مصافحة شخص مصاب بها أو ملامسة الأغراض ‫الموبوءة بالفيروسات كمقابض الأبواب، لذا يرتفع خطر الإصابة بالعدوى لدى ‫الأطفال الصغار والأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بسبب ملامسة ‫العين كثيرا.

‫وتتمثل أعراض إنفلونزا العيون في:

1- احمرار العين.

2- الشعور بحكة وحرقان.

3- تورم الملتحمة.

4- زيادة الإفرازات الدمعية.

5- الحساسية للضوء.

6- تشوش الرؤية.

7- الحمى والصداع وآلام الأطراف.

‫وشدد هولتس على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض التي ‫تتشابه مع أعراض التهاب الملتحمة. ويمكن للطبيب التمييز بين المرضين من خلال فحص عينة من الملتحمة للتحقق ‫من السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض، ومن ثم تحديد العلاج ‫المناسب.

‫عواقب وخيمة

‫‫وحذر هولتس من إهمال علاج إنفلونزا العيون نظرا لأنها قد تؤدي إلى عواقب ‫وخيمة مثل إعتام القرنية الذي يتسبب بدوره في تدهور الرؤية، الأمر ‫الذي قد يستلزم الخضوع لجراحة بالليزر.

‫وللوقاية من إنفلونزا العيون ينبغي غسل اليدين جيدا بانتظام، وعدم ‫لمس العين بيدٍ غير نظيفة أبدا.