أملاح الألومنيوم وسرطان الثدي.. كيف تتأكدين من عدم وجودها في مزيل العرق؟

حذرت مجلة كوزموبوليتان من استعمال ‫مزيلات العرق المحتوية على أملاح الألومنيوم لخطورتها على الصحة.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن أملاح الألومنيوم توجد في ‫نوعية مزيلات العرق المعروفة باسم "مضادات التعرق" "Antiperspirant"، ‫وتدور حولها شبهات في أنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأن لها ‫تأثيرا سلبيا على خصوبة المرأة وعلى الجنين، فضلا عن أنها تُلحق ضررا ‫بالأعصاب وتتسبب في انسداد مسام البشرة.

‫ويمكن الاستدلال على احتواء مزيل العرق على أملاح الألومنيوم من خلال ‫بعض المصطلحات مثل:

- Aluminum Chlorohydrate كلورو هيدرات الألومنيوم.

- Aluminum Capryloyl كابري لويل الألومنيوم.

- ‫Potassium Alum شب البوتاسيوم.

- Alaun ألاون.

- Aluminum Hydroxychloride هيدروكسي كلورايد الألومنيوم.

- ‫Aluminum Capryloyl glycine غلايسين كابري لويل الألومنيوم.