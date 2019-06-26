أملاح الألومنيوم وسرطان الثدي.. كيف تتأكدين من عدم وجودها في مزيل العرق؟
حذرت مجلة كوزموبوليتان من استعمال مزيلات العرق المحتوية على أملاح الألومنيوم لخطورتها على الصحة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن أملاح الألومنيوم توجد في نوعية مزيلات العرق المعروفة باسم "مضادات التعرق" "Antiperspirant"، وتدور حولها شبهات في أنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأن لها تأثيرا سلبيا على خصوبة المرأة وعلى الجنين، فضلا عن أنها تُلحق ضررا بالأعصاب وتتسبب في انسداد مسام البشرة.
ويمكن الاستدلال على احتواء مزيل العرق على أملاح الألومنيوم من خلال بعض المصطلحات مثل:
- Aluminum Chlorohydrate كلورو هيدرات الألومنيوم.
- Aluminum Capryloyl كابري لويل الألومنيوم.
- Potassium Alum شب البوتاسيوم.
- Alaun ألاون.
- Aluminum Hydroxychloride هيدروكسي كلورايد الألومنيوم.
- Aluminum Capryloyl glycine غلايسين كابري لويل الألومنيوم.