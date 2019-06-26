في الصيف.. ‫الحرارة الشديدة تهدد سلامة القيادة

حذر خبير السيارات الألماني يوهانيس ‫بوس من أن الحرارة الشديدة تهدد سلامة القيادة، حيث يتسبب ارتفاع درجات ‫الحرارة في انخفاض التركيز أثناء القيادة مما يرفع خطر وقوع حادث.

‫ولتجنب هذا الخطر، ينصح بوس بفتح أبواب ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل ‫الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق ‫النوافذ وتشغيل مكيف الهواء.

‫ومن المهم أيضا ألا يتم ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية ‫نظرا لأن الاختلاف الكبير بين درجة الحرارة في الخارج والداخل يشكل عبئا ‫على الدورة الدموية، ويتسبب في انخفاض التركيز، فضلا عن أنه يرفع خطر ‫الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.

‫لذا ينبغي إيقاف مكيف الهواء وتشغيل المروحة فقط قبل الوصول إلى الوجهة ‫المقصودة بفترة قصيرة، حيث يعمل ذلك أيضا على تبخر الماء المتكثف، مما ‫يحول دون تكوّن فطريات أو بكتيريا، وبالتالي لا تنبعث روائح كريهة.

كما حذر الخبير الألماني من أن صف السيارة تحت أشعة الشمس الساطعة يؤدي ‫لارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية إلى ستين درجة مئوية في غضون ‫ساعة. لذا لا يجوز أبدا ترك أطفال أو حيوانات بالداخل نظرا لأن ‫الحرارة الشديدة في هذه الحالة تشكل خطرا يهدد حياتهم.