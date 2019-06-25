في الصيف.. كيف تحمي شعرك وعينيك؟

مع فصل الصيف يتعرض الشعر والعينان لمقدار كبير من الشمس وما تحتويه من أشعة فوق بنفسجية، والتي لها أضرار كبيرة، فكيف يمكن حماية العينين والشعر منها؟

قالت الرابطة المركزية لاختصاصيي ‫البصريات الألمان إن النظارات الشمسية الداكنة توفر حماية جيدة من ‫الإبهار، ولكنها لا تحمي بالضرورة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأضافت الرابطة أن النظارات الشمسية الداكنة التي لا توفر حماية من ‫الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعرض العين لخطر أكبر؛ نظرا لأن اللون ‫الداكن يتسبب في اتساع الحدقة، ومن ثم ينفذ المزيد من الأشعة فوق ‫البنفسجية إلى داخل العين.

ولتجنب هذه المخاطر التي تهدد العين، ينبغي أن تحمل النظارة الشمسية ‫علامة "سي إي" (CE) وعلامة "يو في 400" (UV400)، والتي تفيد بأن النظارة توفر حماية من ‫الأشعة فوق البنفسجية حتى طول موجي يبلغ 400 نانومتر.

القبعة تحمي الشعر من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة ( الألمانية)

الشعر

من جهته، حذر مصفف الشعر الألماني أنطونيو ‫فاينيتشيكه من أن الأشعة فوق البنفسجية تؤذي الشعر؛ حيث إنها تتسبب في ‫جفاف الشعر وتقصفه، فضلا عن فقدانه لونه ورونقه.

‫ولتجنب هذه المخاطر ينصح فاينيتشيكه باستعمال المستحضرات المخصصة لحماية ‫الشعر من الأشعة فوق النبفسجية، مثل البخاخ الواقي من الشمس مع مراعاة ‫أن يكون ذا مُعامل حماية (SPF) يبلغ 50.

‫كما توجد مستحضرات شامبو ذات فلاتر للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ‫فضلا عن وجود مستحضرات لما بعد تعرض الشعر لأشعة الشمس (After-Sun).

‫وأشار مصفف الشعر الألماني إلى أن من الأفضل تغطية الشعر بواسطة قبعة ‫أو وشاح.