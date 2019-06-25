طريقة جديدة تعزز فاعلية الكركم بمكافحة سرطان العظام

قال باحثون أميركيون إنهم طوروا طريقة جديدة تعزز فاعلية الكركمين، وهو المكون الرئيسي في الكركم، في وقف نمو وانتشار خلايا سرطان العظام.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ولاية واشنطن، ونشرت في دورية "إي سي أس أبلايد ماتيريالز أند إنتيرفيس" (ACS Applied Materials and Interfaces) العلمية.

وللكركم -وفق دراسات حديثة- دور مضاد للأكسدة وللالتهابات. وعندما يؤخذ عن طريق الفم كمركب دوائي يفقد كثيرًا من مكوناته وتأثيراته وخاصة مركب الكركمين، حيث لا يمكن امتصاصه جيدًا في الجسم، ويتم استقلابه بسرعة كبيرة، وبذلك لا يؤدي دوره بفاعلية كمركب مضاد للسرطان، وفقا للدراسة.

ولزيادة فاعلية مركب الكركمين، استخدم الباحثون الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء هياكل لتغليف وحفظ هذا المركب، والإفراج عنه تدريجيًا داخل الجسم.

ووجد الباحثون أن هذه الطريقة حالت دون نمو خلايا ساركوما العظام الخبيثة المسببة لسرطان العظام بنسبة 96% بعد 11 يومًا من تناول الأدوية، مقارنة بأدوية الكركمين التقليدية، كما عزز النظام الجديد نمو خلايا العظام الصحية.

وساركوما العظام (الساركوما العظمية) "Osteosarcoma" سرطان ينشأ في الخلايا العظمية، وعادة ما يحدث في الركبة والجزء العلوي من الذراع. وعادة ما يصيب الأطفال والشباب بالمرحلة العمرية من عشرة إلى 19 عاما.

وقالت د. سوسميتا بوس التي قادت فريق البحث "تقدم هذه الدراسة حقبة جديدة من التكامل، حيث تقترن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الحديثة مع الاستخدام الآمن والفعال للطب البديل، وهذا قد يوفر أداة أفضل لهندسة أنسجة العظام ووقف نمو أورام العظام".

وأشارت إلى أنه من "الضروري أن يعرف الناس الآثار المفيدة للمركبات الطبيعية كالكركمين، والجزيئات الحيوية الطبيعية المستمدة منها، لأنها غير مكلفة وتعد بديلا أكثر أمانا للعقاقير الاصطناعية".