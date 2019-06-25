 على ماذا يدل تغير لون الأظافر للأخضر؟
البث الحي
ابحث

على ماذا يدل تغير لون الأظافر للأخضر؟

اصفرار الأظافر يشير إلى الإصابة بمشاكل الكبد أو الصفراء (الألمانية)
اصفرار الأظافر يشير إلى الإصابة بمشاكل الكبد أو الصفراء (الألمانية)

قال الدكتور فيلهيلم برايتنبرغر إن ‫الأظافر التي تتمتع بالصحة تزهو بلون وردي، محذرا من أن تغير لون ‫الأظافر يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

‫وأوضح الممارس العام الألماني أن اصفرار الأظافر يشير إلى ‫الإصابة بمشاكل الكبد أو الصفراء، بينما يدل اللون الأخضر على عدوى ‫الفطريات أو البكتيريا.

‫وأضاف برايتنبرغر أن اللون البني أو الأزرق المائل للأسود ينذر بالإصابة ‫بسرطان الجلد، كما أن اللون الأسود قد يرجع إلى تعرضها لكدمة قوية ‫مثلا، وفي هذه الحالة غالبا ما يتلاشى التغير اللوني من ‫تلقاء نفسه.

‫‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫التغيرات اللونية للأظافر.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
‫قضم الأظافر قد يؤدي إلى بتر الأصبع
احذري المخاطر الخفية لطلاء الأظافر
‫أسلحة لمحاربة فطريات الأظافر
‫قضم الأظافر يؤدي لتوغل البكتيريا
أهم الأخبار
المزيد من صحة
وفي السباحة 8 فوائد
‫كيف يحافظ موظفو الورديات على صحتهم؟‬
7 أعراض لحساسية المكسرات لدى طفلك
في الصيف.. كيف تحمي شعرك وعينيك؟