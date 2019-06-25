 7 أعراض لحساسية المكسرات لدى طفلك
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7 أعراض لحساسية المكسرات لدى طفلك

حساسية المكسرات تستلزم الاستغناء عنها تماما (بيكسابي)
حساسية المكسرات تستلزم الاستغناء عنها تماما (بيكسابي)

قالت الرابطة الألمانية ‫للحساسية والربو إنه يمكن للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهما بحساسية ‫المكسرات من خلال ملاحظة بعض الأعراض بعد تناولها، وهي:

1- الحكة في ‫الفم والشفاه.

2- احتقان الحلق.

3- العطس.

4- مشاكل الجهاز الهضمي ‫كآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال.

5- وتبعا لدرجة الحساسية يمكن أيضا أن تتورم الجفون مع احمرار الجلد وظهور ‫البثور.

6- في الحالات الشديدة يمكن الإصابة بربو تحسسي مصحوب بضيق في ‫التنفس.

7- في أسوأ الحالات قد يُصاب الطفل بصدمة تحسسية تهدد الحياة.

‫‫وأشارت الرابطة إلى أن حساسية المكسرات تستلزم الاستغناء عنها وعن الأغذية ‫المحتوية عليها تماما وعدم تناولها حتى ولو بكميات صغيرة، تفاديا للمتاعب ‫الصحية. لذا ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على مكونات الأغذية قبل تناولها.

‫‫وفي الحالات الخطيرة قد يصف الطبيب مضادات الهستامين الذي يفرزه الجسم بسبب الحساسية تجاه المكسرات، ما يساعد في ‫تخفيف متاعب الاستجابات التحسسية.

المصدر : الألمانية
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