7 أعراض لحساسية المكسرات لدى طفلك
قالت الرابطة الألمانية للحساسية والربو إنه يمكن للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهما بحساسية المكسرات من خلال ملاحظة بعض الأعراض بعد تناولها، وهي:
1- الحكة في الفم والشفاه.
2- احتقان الحلق.
3- العطس.
4- مشاكل الجهاز الهضمي كآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال.
5- وتبعا لدرجة الحساسية يمكن أيضا أن تتورم الجفون مع احمرار الجلد وظهور البثور.
6- في الحالات الشديدة يمكن الإصابة بربو تحسسي مصحوب بضيق في التنفس.
7- في أسوأ الحالات قد يُصاب الطفل بصدمة تحسسية تهدد الحياة.
وأشارت الرابطة إلى أن حساسية المكسرات تستلزم الاستغناء عنها وعن الأغذية المحتوية عليها تماما وعدم تناولها حتى ولو بكميات صغيرة، تفاديا للمتاعب الصحية. لذا ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على مكونات الأغذية قبل تناولها.
وفي الحالات الخطيرة قد يصف الطبيب مضادات الهستامين الذي يفرزه الجسم بسبب الحساسية تجاه المكسرات، ما يساعد في تخفيف متاعب الاستجابات التحسسية.