المتهم فاكهة.. التهاب الدماغ يقتل أكثر من 150 طفلا في الهند

فارق أكثر من 150 طفلا الحياة جراء انتشار لمرض التهاب الدماغ القاتل في ولاية بهار في الهند، وفق ما أعلنت اليوم الاثنين السلطات المحلية.

وبحسب آخر حصيلة ضحايا رسمية، توفي 152 طفلا بسبب التهاب حاد في الدماغ في مقاطعات ولاية بهار، 131 منهم فارقوا الحياة في مستشفيين بمقاطعة مظفر بور مركز انتشار المرض. وفي أواخر الأسبوع، كانت الحصيلة 118 حالة وفاة.

ولمواجهة تفاقم خطورة الوضع، طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة أن تبلغها بالإجراءات المتخذة لمحاربة المرض المنتشر في هذه المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وتفترض دراسات بحثية أن الوفيات قد تكون ناتجة عن مادة سامة موجودة في فاكهة الليتشي، قد تدفع الجسم إلى التوقف عن إنتاج الغلوكوز عند الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية والتسبب بحالة نقص في سكر الدم.

وتظهر حالات مماثلة كل عام في هذه المنطقة بين مايو/أيار ويوليو/تموز، وهي فترة حصاد الليتشي الموجودة بكثرة في مظفر بور.

وتظهر على الضحايا الصغار في السن مباشرة أعراض ارتفاع شديد في الحرارة وتشنجات وتقيؤ. وفي حالات عديدة، قد يؤدي المرض إلى الموت إذا لم يعالج فورا.



وفتح المسؤول الإداري في مظفر بور تحقيقا بشأن احتمال حصول إهمال من قبل السلطات الصحية.

من جهته قال مسؤول الصحة في "بهار" سانجاي كومار إن نحو 50% من بين أكثر من 600 طفل استقبلتهم المستشفيات بأعراض التهاب الدماغ قد غادروها بعد العلاج، وكان معظم الضحايا دون السابعة من العمر.

دراسات بحثية تفترض أن الوفيات قد تكون ناتجة عن مادة سامة موجودة في فاكهة الليتشي (رويترز)

تورم

تجدر الإشارة إلى أن التهاب الدماغ هو تورم يحدث في المخ، ويكون السبب في معظم الحالات عدوى فيروسية. ويرتفع خطر الإصابة بالمرض في فصل الصيف وموسم الأمطار الذي يستمر من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وفي نيودلهي، أمرت المحكمة العليا حكومة بهار بأن ترفع إليها تقريرا عن "النظافة والظروف الصحية والغذائية والمرافق الصحية" في المنطقة، بحسب وكالة أنباء "تراست أوف إنديا". وأكد محامون عن ولاية بهار أمام المحكمة العليا أن الأزمة باتت حاليا تحت السيطرة.



وقتل أكثر من 1350 طفلا بسبب التهاب الدماغ خلال العقد المنصرم في بهار، 355 منهم توفوا في عام 2014 وحده. وكان أكثر من 350 شخصا، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم جراء انتشار مشابه للمرض في المنطقة ذاتها عام 2013.