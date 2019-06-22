8 أسباب غير متوقعة وراء شعورك الدائم بالعطش

هل تشعر بالعطش طوال اليوم ولا تعرف السبب؟ نقدم لك هنا ثمانية أسباب قد تجعلك دائم الشعور بالعطش:

1- يتضمن نظامك الغذائي الكثير من الملح

في مقالها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست"، أفادت الكاتبة أليسون مارتن بأن وجود كمية كبيرة من الملح في نظامك الغذائي من بين الأسباب التي تجعلك تشعر بالظمأ طوال اليوم. ويمكن للملح تجفيف خلايا الجسم من الماء ودفعه لتخزين السوائل لأطول فترة ممكنة.



ولهذا السبب، يتبول الإنسان بوتيرة أقل عندما يتناول طعاما يحتوي على الكثير من الملح. وفي هذه الحالة، ترسل الخلايا التي تعاني من نقص المياه رسالة إلى الدماغ طلبا للحصول على المزيد من الماء، مما يجعلك تشعر بعطش شديد. لذلك يجب التقليل من استهلاك الملح وشرب كمية كافية من الماء.



2- ممارسة الركض صباحا

إن الركض الصباحي يزيد من شعورك بالعطش. وحيال هذا الشأن، قال المدير الطبي لعيادة ويست تاون لكبار السن في مركز إري للصحة العائلية في مدينة شيكاغو، بيتر مايوك "ستحتاج لشرب المزيد من السوائل عندما تتعرق بشكل أكبر من المعتاد".

وعندما لا نعوض السوائل التي نفقدها بفعل التعرق، سينتهي بنا المطاف إلى الإصابة بالعطش الشديد. لذلك يجدر بك الانتباه إلى الإشارات الصادرة عن جسدك وشرب المياه بناء على ذلك.





3- تعرض بشرتك لأشعة الشمس لفترة طويلة

نظرا إلى أن الناس يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، سواء كان ذلك على الشاطئ أو في المنتزه أو في باحة المنزل، فإن ذلك يمكن أن يعرضهم للجفاف حتى لو لم يكونوا بصدد ممارسة نشاط عضلي قاس. ويمكن لهذه الأعراض أن تتفاقم إذا ما كان الجو حارا في الخارج، مما يجعل اصطحاب قارورة مياه معك خيارا حكيما.



4- قد تكون مصابا بمرض السكري

إن الشعور بالعطش الدائم قد يكون دليلا على الإصابة بالسكري. وقال الدكتور مايوك إن الناس عادة ما يخلطون بين مرض السكري والجفاف، حيث يجبرهم هذا المرض على التبول وفقدان السوائل بشكل مفرط، لكن ينبغي علينا قبل كل شيء الانتباه إلى الأعراض الدالة على الإصابة به.

وتتمثل هذه الأعراض في التبول المستمر والشعور بالعطش وعدم وضوح الرؤية، والتي يجدر بك استشارة طبيبك إذا ما كنت تعاني منها.





5- لديك متلازمة الفم الجاف

أوضح الدكتور بيتر مايوك أنه من بين الأسباب النادرة التي تجعلنا نشعر بالجفاف على الدوام عدم إفراز الغدد اللعابية في الفم لكميات كافية من اللعاب، مما يدفعنا إلى الشعور برغبة ملحة في شرب الماء. وإذا ما استمر شعورك بأنك حلقك جاف بعد شرب المياه، فإنه ينبغي عليك استشارة طبيبك.





6- قد تكون مصابا بفقر الدم

يعتمد جسم الإنسان على خلايا الدم السليمة لنقل الدم داخل الأوعية. وفي حين لا يمكن لفقر الدم المعتدل دفع الشخص إلى الشعور بالعطش الشديد، قد يشعر المرء بالعطش مرفقا باضطراب طفيف في حال تفاقمت حالته وازداد فقر الدم سوءا.



7- الأدوية التي تتناولها تتسبب في تجفيف جسدك

حسب رأي الدكتور مايوك، فإن "هناك بعض الأدوية تؤثر على الفم وتجعله جافا". فعلى سبيل المثال، يمكن للأدوية المضادة للكولين والأدوية المدرة للبول التي توصف لمعالجة ضغط الدم المرتفع أن تكون لها بعض الآثار الجانبية، بما في ذلك جفاف الفم، لكن تفاقم هذا الشعور يستوجب الرجوع إلى طبيبك الخاص.



8- لقد أخطأت في تقدير عدد الأكواب التي شربتها

ذكر الدكتور مايوك أن "السبب الأول للعطش هو عدم شرب كمية كافية من الماء". وفي حال أردت اتباع قاعدة جيدة وصحية، فيمكنك شرب كوب من الماء عند كل وجبة والحرص على شرب كوبين بين الوجبات، ويمكنك دائما ضبط هذا النمط على هاتفك الذكي ووضع منبه لتذكيرك بشرب الماء كل ساعتين. وبذلك ستتذكر شرب كأس من الماء أو إنهاء ما تبقى في قارورة الماء وإعادة ملئها من جديد.