البرازيل تبلغ عن حالة إصابة شاذة بجنون البقر
ذكر بيان لوزارة الزراعة البرازيلية أن الحكومة أبلغت عن رصد حالة شاذة من مرض جنون البقر بولاية ماتو جروسو.
وقالت الوزارة إن حالة الإصابة بجنون البقر، أو اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، اكتشفت لدى بقرة عمرها 17 عاما. وأضافت أنها أخذت العينات اللازمة لإجراء الفحوص وأحرقت بقية أجزاء البقرة.
وأضافت في البيان "لم يدخل أي جزء من الحيوان السلسلة الغذائية ولا يوجد خطر يهدد السكان".
واعتبرت الحالة "شاذة" لأن البقرة حملت البروتين الذي يسبب المرض تلقائيا ولم يصل إليها عن طريق الغذاء.
وتحدث حالات الإصابة التقليدية بجنون البقر عند إطعام الماشية نسيجا من مخ أو نخاع حيوانات مجترة (تعتمد الرعي في غذائها) أخرى، وهو أمر محظور حاليا في كل الدول المنتجة للحوم تقريبا، بما في ذلك البرازيل.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إنها أبلغت جميع المستوردين بالحالة الجمعة وكذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
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