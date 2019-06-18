صرير الأسنان يجعلها حساسة

قالت الجمعية الألمانية لطب الأسنان‬ والفم والفك إن صرير الأسنان يعد أكثر من مجرد مشكلة مزعجة، حيث إنه قد‬ ‫يتسبب في أضرار جسيمة مثل تآكل الأسنان وكسورها ومشاكل في الكلام،‬ ‫فضلا عن المظهر القبيح.‬

‫كما قد يجعل الأسنان أكثر حساسية للسخونة والبرودة، فضلا عن الآلام في نطاق‬ ‫الصدغ أو أثناء المضغ في مفصل الفك مثلا. ‬

‫لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب لعلاج صرير الأسنان، وذلك‬ ‫بتحديد السبب الكامن وراءه، والذي قد يرجع إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب‬ ‫والتوتر النفسي أو إلى التدخين أو بعض الأدوية مثل الأدوية النفسية أو‬ مضادات الهستامين لعلاج الحساسية.‬

‫وإلى جانب مواجهة السبب المؤدي لصرير الأسنان، يمكن أيضا اللجوء إلى ما‬ ‫يُعرف بالجبيرة السنية التي تساعد على التخلص من الصوت المزعج الناجم‬ ‫عن احتكاك الأسنان ببعضها بعضا، وذلك بعزل الفك العلوي عن الفك‬ ‫السفلي.‬