ما أسباب الانتفاخ؟
يعد الانتفاخ أحد المتاعب الصحية الشائعة والمزعجة التي تسبب حرجا بالغا للمرء، فما أسبابه؟
للإجابة عن هذا السؤال قالت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا كاوفمان إن الانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها بعض الأغذية مثل الفواكه الطازجة والفواكه الجافة والبقوليات والثوم والأطعمة الحريفة والدسمة.
وأضافت كاوفمان أن الانتفاخ قد يرجع إلى اضطراب فلورا الأمعاء (بكتيريا الأمعاء) بسبب الإفراط في تناول السكر أو التدخين الشره، حيث يقل عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.
وقد تكون قلة الحركة سبب الشعور بالانتفاخ، حيث إنها تتسبب في خمول الأمعاء.
ويعد التوتر النفسي من الأسباب المحتملة للانتفاخ، إذ يؤدي إلى إفراز هرمون "الكورتيزول" المعروف باسم "هرمون التوتر" الذي يتسبب في إبطاء عملية الهضم.
من ناحية أخرى، قد يرجع سبب الانتفاخ إلى الملابس الضيقة، حيث يؤثر الضغط الخارجي سلبا على توزيع الهواء في الأمعاء.