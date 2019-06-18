‫ما أسباب الانتفاخ؟‬ ‫‬

يعد الانتفاخ أحد المتاعب الصحية‬ ‫الشائعة والمزعجة التي تسبب حرجا بالغا للمرء، فما أسبابه؟ ‬

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‫‬‫للإجابة عن هذا السؤال قالت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا كاوفمان‬ ‫إن الانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها بعض الأغذية مثل الفواكه الطازجة‬ ‫والفواكه الجافة والبقوليات والثوم والأطعمة الحريفة والدسمة.‬

‫وأضافت كاوفمان أن الانتفاخ قد يرجع إلى اضطراب فلورا الأمعاء (بكتيريا الأمعاء) بسبب‬ ‫الإفراط في تناول السكر أو التدخين الشره، حيث يقل عدد البكتيريا‬ ‫المفيدة في الأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

‫وقد تكون قلة الحركة سبب الشعور بالانتفاخ، حيث إنها تتسبب في خمول‬ ‫الأمعاء. ‬

ويعد التوتر النفسي من الأسباب المحتملة للانتفاخ، إذ يؤدي إلى‬ ‫إفراز هرمون "الكورتيزول" المعروف باسم "هرمون التوتر" الذي يتسبب في‬ ‫إبطاء عملية الهضم. ‬

من ناحية أخرى، قد يرجع سبب الانتفاخ إلى الملابس الضيقة، حيث يؤثر‬ ‫الضغط الخارجي سلبا على توزيع الهواء في الأمعاء.‬