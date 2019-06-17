تحذير.. "مياه المعجزة" قد تقتل

حذرت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاثنين من تداول واستهلاك منتج قد يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعلامات تجارية مختلفة أو عن طريق الاستيراد الشخصي تحت اسم محلول "مكمل/مياه المعجزة" (Miracle Mineral Solution/Supplement) وادعاء قدرته على علاج عدد من الأمراض.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تحذيرا من منظمة الصحة العالمية بخصوص خطورة استهلاك هذا المحلول، وأنه لا صحة لما تردد عن قدرته على معالجة بعض الأمراض.

وأشارت إلى خطورته على الصحة نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية صناعية مبيضة قد يؤدي استهلاكها إلى الوفاة.

وأكدت وزارة الصحة العامة أنه لم يتم السماح باستيراد هذا المنتج في دولة قطر، وكذلك لم يتم تسجيله لدى الإدارة المختصة، وأنه قد يتم تداوله بشكل شخصي أو عن طريق المواقع الإلكترونية.

ودعت الوزارة الجميع إلى توخي الحذر من استهلاك أو استيراد المنتجات الغذائية والصيدلانية غير الموثوقة لاحتمال خطورتها على الصحة العامة.