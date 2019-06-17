‫نصائح ذهبية لتجنب الغثيان أثناء السفر‬

يعد الغثيان من المتاعب الشائعة‬ ‫أثناء السفر، فكيف يمكن تجنبه؟‬

‫للإجابة عن هذا السؤال، تنصح مجلة "الصيدليات الحديثة" بألا تكون المعدة‬ ‫ممتلئة للغاية أو فارغة تماما قبل السفر، مع مراعاة عدم تناول منتجات‬ ‫الحليب. ‬

‫وأضافت المجلة الألمانية أن تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق يساعد‬ ‫أيضا في تجنب الغثيان أثناء السفر، بخلاف قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم على‬ ‫الحاسوب اللوحي. ‬

‫وفي حال السفر بالسيارة، ينبغي أخذ فترة راحة من وقت إلى آخر لاستنشاق‬ ‫الهواء النقي، بينما يمكن للمسافرين بالطائرة تجنب الغثيان بالجلوس في مكان قليل التقلب مثل المقاعد الأمامية وفي المنتصف،‬ ‫مع مراعاة المشي من وقت لآخر. ‬

‫وفي الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر أو اللجوء إلى بديلها‬ ‫النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه،‬ ‫حيث يعد الزنجبيل سلاحا فعالا لمحاربة الغثيان.‬