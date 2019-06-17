6 أطعمة تبدو صحية.. لكنها تخدعك

ازداد الاهتمام العام بالتغذية والصحة بشكل كبير، واليوم بات الجميع ملمين بمضارها، ولكن هناك أطعمة مضللة وخادعة، يظن الشخص أنها صحية ولكنها ليست كذلك.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، قالت الكاتبة لاورا كوندي إنه، حسب أخصائية التغذية بالوما كوينتانا، يمكن تصنيف بعض الأطعمة على أنها "مضللة"، لأن الكثير من الناس يعتقدون أنها صحية ويستهلكونها دون أن يعرفوا مكوناتها الحقيقية.

ويعود هذا الغموض إلى العلامات التجارية نفسها، التي تروج لهذه المنتجات على أنها صحية من خلال ذكر مكونات على ملصقاتها لا تزيد إلا من ارتباك المستهلك وإيقاعه في خلط.

وفيما يلي البعض من هذه الأغذية:

1- حلويات الألبان

من الطبيعي أن نصدق أن الزبادي الذي يحتوي على قطع من الفاكهة صحيّ أكثر من البظة (الآيس كريم) أو الكعك. ولكن إذا ألقينا نظرة على تركيبته سندرك أننا في الحقيقة نستهلك كميات كبيرة من السكر. وقد أوضحت الخبيرة كوينتانا أن "منتجات الألبان الوحيدة الموصى بها هي الزبادي الطبيعي الخالي من السكر". وتحتوي معظم هذه المنتجات، بالإضافة إلى السكر، على مجموعة من الملونات والنكهات الصناعية.

وأوردت الكاتبة أن الحل الأكثر منطقية يكمن في شراء زبادي طبيعي خال من السكر وإضافة قطع من الفاكهة لتحليته. وحسب أنطونيو رودريغيز، مؤلف كتاب "خال من السكر"، فإن "الحل الأمثل هو أن نعوّد أنفسنا على نكهات الطعام دون الحاجة إلى إضافة المحليات، إذ يكفي تقليل كمية السكر التي نضيفها تدريجيا، وفي غضون أسابيع قليلة سنعتاد على النكهات الجديدة".

2- الحليب الخالي من اللاكتوز

دفع الترويج السيئ للحليب ومشتقاته في السنوات الأخيرة العديد من المستهلكين إلى الاعتقاد أن اللاكتوز ضار لسبب ما. وتؤكد بالوما كوينتانا أن "الحليب ومنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز منتجات مخصصة حصرا للأشخاص غير القادرين على تحمل اللاكتوز، لكنها لا تمثل الخيار الأمثل".

3- صلصة الطماطم

أكد أنطونيو رودريغيز أن علبة صغيرة من صلصة الطماطم الصناعية "التي تبيعها بعض الشركات على أنها وصفة الجدة"، تحتوي على ما يبلغ 11.5 مكعبا من السكر، "نحن نتحدث عن منتج يمكن أن يستهلكه شخصان في جلسة واحدة، دون إدراك أن هذا الطبق فقط يزوّد الجسم بالحد الأقصى اليومي من السكر الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وهو ستة مكعبات من السكر".

4- العصائر الصناعية

أكدت كوينتانا أنه بالإضافة إلى المشروبات الغازية التقليدية، يجب تجنب استهلاك العصائر الصناعية، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الحليب المخفوق، والتي تحتوي على كمية كبيرة من المحليات. وتوصي أخصائية التغذية بتناول فاكهة طازجة للاستفادة من كمية الألياف الموجودة فيها وتجنب جرعات السكر الزائدة.

5- المنتجات الخالية من السكر

إن جل المنتجات المكتوب على ملصقاتها أنها خالية من السكر غالبا ما تضلّل المستهلكين. وأشارت كوينتانا إلى أنه "على الرغم من أنه يمنع أن تشير هذه المنتجات على ملصقاتها إلى أنها تساعد على إنقاص الوزن، فإن الكثيرين يساهمون في نشر هذه الفكرة عن طريق إضافة صورة تحيل إلى الرشاقة على العبوة أو عبر رسائل مموهة أخرى".

وأضافت الكاتبة أن هذه المنتجات تحتوي على سعرات حرارية أقل بنسبة 30% فقط مقارنة بالمنتج الأصلي، وهذا لا يعني أنها تساعد على إنقاص الوزن أو أنها صحيّة. وفي حين يسيء الكثير من الناس استخدام هذه المنتجات ظنا منهم أنها مفيدة للصحة، يكون تخفيض السعرات الحرارية في معظم الحالات عن طريق إضافة الدقيق أو النشا أو الملح أو السكريات.

6- الوجبات الخفيفة وألواح الحبوب

يعد هذا النوع من المنتجات من بين الأطعمة التي توهم المستهلكين بأنها صحيّة، لكن مكوناتها لا تختلف كثيرا عن البسكويت أو أي نوع آخر من المنتجات فائقة المعالجة. وتنصح كوينتانا بعدم الثقة في المنتجات التي يُزعم أنها خالية تماما من السكر، وفي كثير من الحالات، تحتوي هذه المنتجات على السكريات والدهون والدقيق المكرر.