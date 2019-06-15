‫الهالات السوداء قد ترجع إلى‬ نقص‬ الحديد والزنك

قال طبيب العيون الألماني تيم بيمه إن الهالات‬ ‫السوداء تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، وقد تشير إلى مشاكل صحية. ‬

وأوضح بيمه أن الهالات السوداء حول العين قد ترجع إلى‬ ‫أسباب بسيطة مثل قلة النوم، كما أنها قد ترجع إلى أسباب خطيرة مثل نقص‬ ‫بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والزنك أو سوء إمداد الدم‬ ‫بالأكسجين أو أمراض الكبد أو الكلى أو الأيض (عمليات الحصول على الطاقة أو صنعها). ‬

‫وأضاف أن تورم العين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة، فتورم الجفون‬ ‫السفلية يرجع إلى انخفاض ضغط الدم أو ضعف القلب أو أمراض الكلى. ‬

ونصح بيمه باستشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الهالات‬ ‫السوداء حول العين وتورم العين.‬