الهالات السوداء قد ترجع إلى نقص الحديد والزنك
قال طبيب العيون الألماني تيم بيمه إن الهالات السوداء تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، وقد تشير إلى مشاكل صحية.
وأوضح بيمه أن الهالات السوداء حول العين قد ترجع إلى أسباب بسيطة مثل قلة النوم، كما أنها قد ترجع إلى أسباب خطيرة مثل نقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والزنك أو سوء إمداد الدم بالأكسجين أو أمراض الكبد أو الكلى أو الأيض (عمليات الحصول على الطاقة أو صنعها).
وأضاف أن تورم العين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة، فتورم الجفون السفلية يرجع إلى انخفاض ضغط الدم أو ضعف القلب أو أمراض الكلى.
ونصح بيمه باستشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الهالات السوداء حول العين وتورم العين.
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