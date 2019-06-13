النوم تحت إضاءة الغرفة أو التلفزيون يؤدي لزيادة الوزن

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم أمام التلفزيون أو ضوء الغرفة قد يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية. وجاءت النتائج بعد إجراء تجربة على حوالي 44 ألف شخص. فما هي يا ترى أضرار النوم أمام التلفزيون؟

لا شك أن مشاهدة التلفاز حتى ساعات متأخرة من الليل عادة يشترك فيها ملايين الناس، خاصة إبداعات السينما والمباريات الرياضية، فضلا عن عدة برامج مختلفة تتماشى مع ذوق كل مشاهد على حدة.

لكن متعة متابعة التلفاز قد تتحول إلى نقمة تصيب صاحبها، وتتسبب في إصابته بمشاكل صحية لا نهاية لها، فقد خلصت دراسة حديثة إلى أن النوم أمام التلفزيون أو ضوء الغرفة قد يؤدي ربما إلى الإصابة بزيادة الوزن، وفق ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "ساينس ديلي" نقلاً عن دراسة صادرة بمجلة جاما للطب الباطني "JAMA Internal Medicine".

وأفاد موقع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن النتائج اعتمدت على دراسة أجريت على حوالي 44 ألف امرأة تتمتعن بصحة جيدة، حيث حاول الخبراء معرفة إن كانت هذه العينة من النساء تخلدن للنوم ومصابيح الأضواء بالغرفة أو التلفزيون مضاءة ليلا.

زيادة الوزن

وأضافت الصحيفة أن الخبراء لاحظوا أن أولئك الذين ينامون أمام أضواء في المنزل (ضوء الغرفة أو ضوء التلفزيون) يعانون من ارتفاع الوزن بالمقارنة مع أولئك الذين ينامون من دون وجود ضوء.

وتابعت الدراسة -التي أجراها المعهد الوطني لعلوم الصحة والبيئة بالولايات المتحدة- أن أولئك الذين ناموا أمام أضواء كانوا عرضة لزيادة الوزن بحوالي 11 رطلا (خمسة كيلوغرامات) وكذلك السمنة بنسبة 33%.

وأشار موقع صحيفة ديلي ميل أن الخبراء يعتقدون أن السبب في ارتفاع الوزن قد يكون بسبب قلة النوم التي تؤثر على توازن الهرمونات. وأضاف أن الناس تبقى بالتالي مستيقظة لوقت أطول، وتبحث عن الطعام ذي السعرات الحرارية.

ونقل موقع نيويورك تايمز عن المشارك بالدراسة د. ديل ساندلر قوله "الحصول على ليلة نوم جيدة مهم للغاية للصحة". وأضاف: الشيء البسيط الذي يمكن للناس القيام به من أجل الحد من خطر السمنة هو إطفاء الأنوار قبل الخلود للنوم.