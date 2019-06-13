4 فئات يمنع تبرعهم بالدم

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن‬ ‫التبرع بالدم ممنوع على بعض الأشخاص، فمن هم؟

والأشخاص الذين يمنع أن يتبرعوا بالدم هم:

1- الحوامل.

2- الأشخاص الذين‬ ‫تلقوا تطعيما للتو.

3- المسافرون الذين وجدوا لتوهم في مناطق‬ ‫موبوءة بأمراض معينة.

4- من يعانون من بعض الأمراض مثل‬ ‫السكري الذين يحقنون الأنسولين. ‬

‫وأضاف المركز الألماني أنه ينبغي على الأصحاء -الذين ليس لديهم‬ ‫أي موانع للتبرع بالدم- تناول بعض المأكولات والمشروبات قبل وبعد التبرع‬ ‫بالدم، تفاديا لأية متاعب صحية مع مراعاة عدم ممارسة‬ ‫التمارين الشاقة بعد التبرع بالدم. ‬

‫وبشكل عام، ينبغي على المرء عدم التبرع بالدم في اليوم الذي يشعر فيه‬ ‫بأنه ليس بأتم صحة وعافية.‬