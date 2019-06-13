4 فئات يمنع تبرعهم بالدم
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التبرع بالدم ممنوع على بعض الأشخاص، فمن هم؟
والأشخاص الذين يمنع أن يتبرعوا بالدم هم:
1- الحوامل.
2- الأشخاص الذين تلقوا تطعيما للتو.
3- المسافرون الذين وجدوا لتوهم في مناطق موبوءة بأمراض معينة.
4- من يعانون من بعض الأمراض مثل السكري الذين يحقنون الأنسولين.
وأضاف المركز الألماني أنه ينبغي على الأصحاء -الذين ليس لديهم أي موانع للتبرع بالدم- تناول بعض المأكولات والمشروبات قبل وبعد التبرع بالدم، تفاديا لأية متاعب صحية مع مراعاة عدم ممارسة التمارين الشاقة بعد التبرع بالدم.
وبشكل عام، ينبغي على المرء عدم التبرع بالدم في اليوم الذي يشعر فيه بأنه ليس بأتم صحة وعافية.
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