 خفقان القلب.. بعض الأعراض تنذر بمشاكل صحية
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خفقان القلب.. بعض الأعراض تنذر بمشاكل صحية

خفقان القلب قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو انخفاض ضغط الدم (الألمانية)
خفقان القلب قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو انخفاض ضغط الدم (الألمانية)

يعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب، ‫فما أسبابه؟‬

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال البروفيسور ديتريش أندريسين إن خفقان القلب‬ ‫يعني سرعة دقات القلب، موضحا أن معدل دقات القلب الطبيعي يتراوح بين 50‬ ‫و100 دقة في الدقيقة، وأعلى من ذلك يطلق عليه خفقان القلب. ‬

‫وأوضح طبيب القلب الألماني أن خفقان القلب قد يرجع إلى أسباب غير خطيرة لا‬ ‫تدعو للقلق، وهي أسباب تتعلق بالانفعالات والمشاعر كالخوف والتوتر والحب‬ ‫والسعادة أو بذل مجهود بدني.‬

‫وأضاف أندريسين أن خفقان القلب قد ينذر أيضا بمشاكل صحية خطيرة، خاصة‬ ‫إذا كان مصحوبا ببعض الأعراض، مثل التعرق الشديد والدوار والغثيان وضيق‬ ‫التنفس والارتجاف.‬

‫ويشير خفقان القلب حينئذ إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو انخفاض ضغط الدم‬ ‫أو اضطرابات نظم القلب أو ضعف القلب أو أزمة قلبية. ‬

‫وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لاستيضاح السبب الحقيقي الكامن وراء‬ ‫خفقان القلب.‬

المصدر : الألمانية
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