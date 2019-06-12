خفقان القلب.. بعض الأعراض تنذر بمشاكل صحية

يعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب، ‫فما أسبابه؟‬

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال البروفيسور ديتريش أندريسين إن خفقان القلب‬ ‫يعني سرعة دقات القلب، موضحا أن معدل دقات القلب الطبيعي يتراوح بين 50‬ ‫و100 دقة في الدقيقة، وأعلى من ذلك يطلق عليه خفقان القلب. ‬

‫وأوضح طبيب القلب الألماني أن خفقان القلب قد يرجع إلى أسباب غير خطيرة لا‬ ‫تدعو للقلق، وهي أسباب تتعلق بالانفعالات والمشاعر كالخوف والتوتر والحب‬ ‫والسعادة أو بذل مجهود بدني.‬

‫وأضاف أندريسين أن خفقان القلب قد ينذر أيضا بمشاكل صحية خطيرة، خاصة‬ ‫إذا كان مصحوبا ببعض الأعراض، مثل التعرق الشديد والدوار والغثيان وضيق‬ ‫التنفس والارتجاف.‬

‫ويشير خفقان القلب حينئذ إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو انخفاض ضغط الدم‬ ‫أو اضطرابات نظم القلب أو ضعف القلب أو أزمة قلبية. ‬

‫وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لاستيضاح السبب الحقيقي الكامن وراء‬ ‫خفقان القلب.‬