 ‫ارتفاع الدهون الثلاثية يهددك بأزمة قلبية
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‫ارتفاع الدهون الثلاثية يهددك بأزمة قلبية

اللحوم الحمراء ينصح بتقليلها (الألمانية)
اللحوم الحمراء ينصح بتقليلها (الألمانية)

حذرت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا‬ ‫كاوفمان من أن ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم يرفع خطر الإصابة بأزمة‬ ‫قلبية أو سكتة دماغية أو التهاب البنكرياس.‬

‫وأوضحت كاوفمان أن قيمة الدهون الثلاثية المعروفة أيضا باسم "ثلاثي‬ ‫الغليسريد" (Triglyceride) لا يجوز أن تزيد على 150 مليغراما/ديسليتر (mg/dl)، مشيرة إلى‬ ‫أن أسباب ارتفاعها تتمثل في الإفراط في تناول السكر والدهون غير الصحية،‬ ‫ بالإضافة إلى بعض الأمراض مثل السمنة والسكري واضطرابات أيض الدهون. ‬

‫ويسهم أسلوب الحياة الصحي في خفض الدهون الثلاثية؛ حيث ينبغي الإقلال‬ ‫من السكر والحلويات واستبدال الدهون الحيوانية بالدهون النباتية‬ ‫والأحماض الدهنية غير المشبعة كأحماض أوميغا 3 الموجودة مثلا في الأسماك‬ ‫الدهنية كالسلمون والتونة والرنجة والماكريل.‬

‫كما ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة كالمشي والركض وركوب الدراجات‬ ‫الهوائية بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعة في المرة‬ ‫الواحدة.‬

المصدر : الألمانية
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