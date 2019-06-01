نصائح لتجنب المشاكل الصحية خلال رحلات الطيران الطويلة
يواجه المسافرون خلال رحلات الطيران الطويلة -إلى جانب مشقة السفر- بعض المشاكل الصحية مثل خطر الإصابة بجلطة الساق.
ويمكن تجنب هذه المشاكل الصحية باتخاذ بعض التدابير، مثل ارتداء ملابس مريحة وممارسة الأنشطة الحركية وشرب السوائل بقدر كاف.
وقال اختصاصي الأمراض الباطنة الألماني أندرياس ليسون إن الملابس المريحة تساعد في تجاوز رحلة الطيران الطويلة بشكل أفضل، حيث يقل الضغط أثناء الطيران، وهو ما يعني تمدد الجسم بعض الشيء، ولا سيما الغازات في الجسم، وهو ما يسبب عدم الراحة مع الملابس الضيقة.
ومن جانبه، ينصح الخبير السياحي الألماني يوهانس كلاوس بتفضيل الراحة على الأناقة خلال الرحلات الجوية الطويلة، حيث ينبغي ارتداء سروال رياضي بدلا من سروال البذلة.
أنشطة حركية
وأشار الدكتور ليسون إلى أهمية ممارسة الأنشطة الحركية أثناء رحلات الطيران الطويلة، وذلك تفاديا للإصابة بجلطة الساق، التي تهدد بصفة خاصة الأشخاص الذين ينامون لساعات في مقاعدهم دون حركة.
ولهذا الغرض ينبغي التجول في الممر ذهابا وإيابا من وقت إلى آخر، وأيضا ممارسة التمارين أثناء الجلوس في المقعد.
وبدوره، يوصي المتحدث باسم شركة الطيران لوفتهانزا الألمانية ميشائيل لامبرتي، بعدم تناول الأقراص المنومة قبل السفر، مؤكدا أهمية شرب السوائل بكمية كافية.
وأشار لامبرتي إلى أنه لا داعي للقلق حيال انتقال العدوى من راكب لآخر في كابينة الطائرة، حيث إن الهواء يتدفق من أعلى إلى أسفل بمحاذاة الجدار وليس من الأمام إلى الخلف، وهو ما يجعل الفلاتر تلتقط الجراثيم، مما يحد بشكل كبير من خطر العدوى.
ومَن يعاني من "رهاب الطيران أو دوار السفر" يتعين عليه إخبار طاقم الطائرة، علما بأنه قلما يشعر المسافر بحركات الطيران في منتصف الممر وبالقرب من الأجنحة. ومَن يسافر نهارا، يمكنه الجلوس بجانب إحدى النوافذ وتحديد نقطة في الأفق والتركيز عليها للحد من مشاعر الخوف.
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