نصائح لتجنب المشاكل الصحية خلال رحلات الطيران الطويلة

يواجه المسافرون خلال ‫رحلات الطيران الطويلة -إلى جانب مشقة السفر- بعض المشاكل الصحية مثل خطر الإصابة بجلطة الساق.

‫ويمكن تجنب هذه المشاكل الصحية باتخاذ بعض التدابير، مثل ارتداء ملابس مريحة ‫وممارسة الأنشطة الحركية وشرب السوائل بقدر كاف.

و‫قال اختصاصي الأمراض الباطنة الألماني أندرياس ليسون إن الملابس المريحة ‫تساعد في تجاوز رحلة الطيران الطويلة بشكل أفضل، حيث يقل الضغط أثناء ‫الطيران، وهو ما يعني تمدد الجسم بعض الشيء، ولا سيما الغازات في الجسم، ‫وهو ما يسبب عدم الراحة مع الملابس الضيقة.

‫ومن جانبه، ينصح الخبير السياحي الألماني يوهانس كلاوس بتفضيل الراحة ‫على الأناقة خلال الرحلات الجوية الطويلة، حيث ينبغي ارتداء سروال رياضي ‫بدلا من سروال البذلة.

أنشطة حركية

‫وأشار الدكتور ليسون إلى أهمية ممارسة الأنشطة الحركية أثناء رحلات ‫الطيران الطويلة، وذلك تفاديا للإصابة بجلطة الساق، التي تهدد بصفة ‫خاصة الأشخاص الذين ينامون لساعات في مقاعدهم دون حركة.

‫ولهذا الغرض ينبغي التجول في الممر ذهابا وإيابا من وقت إلى آخر، وأيضا ‫ممارسة التمارين أثناء الجلوس في المقعد.

‫وبدوره، يوصي المتحدث باسم شركة الطيران لوفتهانزا ‫الألمانية ميشائيل لامبرتي، بعدم تناول الأقراص المنومة قبل السفر، مؤكدا أهمية شرب ‫السوائل بكمية كافية.

وأشار لامبرتي إلى أنه لا داعي للقلق حيال انتقال العدوى من راكب لآخر ‫في كابينة الطائرة، حيث إن الهواء يتدفق من أعلى إلى أسفل بمحاذاة ‫الجدار وليس من الأمام إلى الخلف، وهو ما يجعل الفلاتر تلتقط الجراثيم، ‫مما يحد بشكل كبير من خطر العدوى.

ومَن يعاني من "رهاب الطيران أو دوار السفر" يتعين عليه إخبار طاقم ‫الطائرة، علما بأنه قلما يشعر المسافر بحركات الطيران في منتصف الممر و‫بالقرب من الأجنحة. ومَن يسافر نهارا، يمكنه الجلوس بجانب إحدى النوافذ ‫وتحديد نقطة في الأفق والتركيز عليها للحد من مشاعر الخوف.