هيئة ألمانية: الشيشة أخطر من السجائر وتهدد بالسرطان
حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض القلب من خطورة تدخين الشيشة على الصحة، حيث يرتفع خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية والأزمة القلبية مع كل "نفَس".
وأضافت الرابطة أن تدخين الشيشة أكثر خطورة على الصحة من تدخين السجائر، نظرا لأن المواد الضارة كالنيكوتين والقطران والبنزول، تصل بكمية هائلة إلى الرئة مباشرة دون فلترة، لذا فإن جلسة تدخين الشيشة تعادل تدخين عشر سجائر.
ولتجنب هذه المخاطر توصي الرابطة بالإقلاع عن تدخين الشيشة والسجائر على حد سواء.
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