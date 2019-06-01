هيئة ألمانية: الشيشة أخطر من السجائر وتهدد بالسرطان

حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض القلب ‫من خطورة تدخين الشيشة على الصحة، حيث يرتفع خطر الإصابة بالسرطان ‫وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية والأزمة القلبية ‫مع كل "نفَس".

‫وأضافت الرابطة أن تدخين الشيشة أكثر خطورة على الصحة من تدخين السجائر، ‫نظرا لأن المواد الضارة كالنيكوتين والقطران والبنزول، تصل بكمية هائلة ‫إلى الرئة مباشرة دون فلترة، لذا فإن جلسة تدخين الشيشة تعادل تدخين عشر ‫سجائر.

‫ولتجنب هذه المخاطر توصي الرابطة بالإقلاع عن تدخين الشيشة والسجائر على ‫حد سواء.