 هيئة ألمانية: الشيشة أخطر من السجائر وتهدد بالسرطان
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هيئة ألمانية: الشيشة أخطر من السجائر وتهدد بالسرطان

مع كل "نفَس" شيشة يرتفع خطر الإصابة بالسرطان (الألمانية)
مع كل "نفَس" شيشة يرتفع خطر الإصابة بالسرطان (الألمانية)

حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض القلب ‫من خطورة تدخين الشيشة على الصحة، حيث يرتفع خطر الإصابة بالسرطان ‫وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية والأزمة القلبية ‫مع كل "نفَس".

‫وأضافت الرابطة أن تدخين الشيشة أكثر خطورة على الصحة من تدخين السجائر، ‫نظرا لأن المواد الضارة كالنيكوتين والقطران والبنزول، تصل بكمية هائلة ‫إلى الرئة مباشرة دون فلترة، لذا فإن جلسة تدخين الشيشة تعادل تدخين عشر ‫سجائر.

‫ولتجنب هذه المخاطر توصي الرابطة بالإقلاع عن تدخين الشيشة والسجائر على ‫حد سواء.

المصدر : الألمانية
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