النظارة الشمسية يجب أن تكون بأذرع عريضة
حذر البروفيسور فرانك هولتس من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على العين، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو السرطان.
ولتجنب هذه المخاطر، شدد طبيب العيون الألماني على ضرورة ارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي أربعمئة نانومتر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الملصق "يو في 400".
وتزداد أهمية ارتداء نظارة شمسية خلال العطلات الشاطئية، نظرا لأن حبيبات الرمال وسطح مياه البحر تعكس أشعة الشمس.
ومن المهم أيضا أن تكون النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت الذي يسقط من الجانب.
أهم الأخبار
- مستعمرة كولومبيا.. هل تُشعل مواجهة بين المعتصمين والعسكر بالسودان؟
- القمة الإسلامية بمكة المكرمة تؤكد على مركزية فلسطين والقدس
- الفار والانسحاب والفوضى.. ماذا جرى في نهائي أبطال أفريقيا؟
- مسلسلات عربية لفتت الأنظار في رمضان عن الدراما المصرية
- بعد انتقاد العسكر للاعتصام.. قوى التغيير بالسودان تصعّد بفعاليات ثورية