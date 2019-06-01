 ‫النظارة الشمسية يجب أن تكون بأذرع عريضة
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‫النظارة الشمسية يجب أن تكون بأذرع عريضة

لحماية العين ينبغي ارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي أربعمئة نانومتر (الألمانية)
لحماية العين ينبغي ارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي أربعمئة نانومتر (الألمانية)

حذر البروفيسور فرانك هولتس من خطورة ‫الأشعة فوق البنفسجية على العين، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب ‫القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو السرطان.

ولتجنب هذه المخاطر، شدد طبيب العيون الألماني على ضرورة ارتداء نظارة ‫شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي أربعمئة نانومتر، ‫وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الملصق "يو في 400".

‫وتزداد أهمية ارتداء نظارة شمسية خلال العطلات الشاطئية، نظرا لأن ‫حبيبات الرمال وسطح مياه البحر تعكس أشعة الشمس.

ومن المهم أيضا أن تكون ‫النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت الذي يسقط من ‫الجانب.

المصدر : الألمانية
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