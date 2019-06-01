‫النظارة الشمسية يجب أن تكون بأذرع عريضة

حذر البروفيسور فرانك هولتس من خطورة ‫الأشعة فوق البنفسجية على العين، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب ‫القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو السرطان.

ولتجنب هذه المخاطر، شدد طبيب العيون الألماني على ضرورة ارتداء نظارة ‫شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي أربعمئة نانومتر، ‫وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الملصق "يو في 400".

‫وتزداد أهمية ارتداء نظارة شمسية خلال العطلات الشاطئية، نظرا لأن ‫حبيبات الرمال وسطح مياه البحر تعكس أشعة الشمس.

ومن المهم أيضا أن تكون ‫النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت الذي يسقط من ‫الجانب.