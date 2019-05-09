 لماذا تتأرجح نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري؟
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لماذا تتأرجح نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري؟

في بعض الحالات قد يكون تأرجح نسبة السكر بالدم أثرا جانبيا لبعض الأدوية (الألمانية)
في بعض الحالات قد يكون تأرجح نسبة السكر بالدم أثرا جانبيا لبعض الأدوية (الألمانية)

يعاني بعض مرضى السكري من تأرجح نسبة السكر بالدم وتعذر ضبطها، فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت اختصاصية السكري الألمانية بيترا-ماريا شوم-دريجر أن تأرجح نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري قد يرجع إلى أمراض خطيرة مثل أمراض الغدة الدرقية أو الأمراض المُعدية الحادة، حيث تتسبب هذه الأمراض بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر بالدم.

وأضافت الاختصاصية الألمانية أنه في بعض الحالات قد يكون تأرجح نسبة السكر بالدم أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية الروماتيزم مثلا، مشيرة إلى أن نسبة السكر بالدم تصير طبيعية مجددا بعد مواجهة السبب.

كما تلعب الحالة النفسية دورا مهما، حيث إن علاج أعراض الاكتئاب مثلا يساعد في ضبط نسبة السكر بالدم.

المصدر : الألمانية
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