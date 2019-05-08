 ما أفضل مشروب لتعاطي أدوية الغدة الدرقية؟
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ما أفضل مشروب لتعاطي أدوية الغدة الدرقية؟

ماء الصنبور يعد أفضل مشروب لتعاطي أدوية الغدة الدرقية من المياه المعدنية (الألمانية)
ماء الصنبور يعد أفضل مشروب لتعاطي أدوية الغدة الدرقية من المياه المعدنية (الألمانية)

الغدة الدرقية هي من الغدد الصماء التي تفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم دون قناة، وتتحكم بعملية الأيض الحيوي المهمة لإنتاج الطاقة للجسم، وخمول هذه الغدة أو زيادة نشاطها تترتب عليه أعراض سلبية كبيرة، لكن علاجها سهل نسبيا ويكون بتناول الأدوية.

لكن من ناحية أخرى، فإن بعض المشروبات لها تأثير سلبي في الأدوية، وفي هذا المجال تقول مجلة "أبوتيكين أومشاو"، إن ماء الصنبور يعد أفضل مشروب لتعاطي أدوية الغدة الدرقية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن المياه المعدنية مثلا تحتوي على كثير من الكالسيوم، الذي يعيق امتصاص أدوية الغدة الدرقية في الجسم، وينطبق ذلك أيضا على الحليب.

كما يتعين على مرضى الغدة الدرقية تعاطي الأدوية على معدة فارغة أو قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقل.

المصدر : الألمانية
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