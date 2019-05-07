 ما الأطعمة غير المناسبة لمرضى حصوات المرارة؟
البث الحي
ابحث

ما الأطعمة غير المناسبة لمرضى حصوات المرارة؟

القهوة من المشروبات التي يتعين على مرضى حصوات المرارة التخلي عن شربها(الأناضول)
القهوة من المشروبات التي يتعين على مرضى حصوات المرارة التخلي عن شربها(الأناضول)

يتعين على المرضى الذين يعانون من حصوات المرارة التخلي عن بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تتسبب في ظهور مغص شديد بالبطن، فما هي هذه الأطعمة والمشروبات؟

وفقا لمجلة "سينيورن راتجيبر" الألمانية، يتعين على مرضى الحصى التخلي عن تناول البيض المسلوق والقهوة والمشروبات الكحولية.

وأضافت المجلة أن تناول الكثير من الكرنب والبقوليات واللحوم المدخنة قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والغيثان، ومع ذلك هناك بعض الأطعمة والتوابل التي تمتاز بتأثير مهدئ في حالة الإصابة بحصوات المرارة من مثل اليانسون والكمون والشمر.

وبالنسبة للأطعمة الأخرى، فإنه من الأفضل تناولها باعتدال، حيث تعمل الدهون مثلا على تحفيز المرارة للقيام بعملية التنظيف الذاتي، إلا أن الوجبات الدسمة للغاية قد تتسبب في ظهور مغص بالبطن مرة أخرى.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
حصى المرارة قد تحدث بعد جراحة تخفيف الوزن
كيف تتكون حصى المرارة؟
متى يصبح استئصال المرارة ضروريا؟
حصوات المرارة.. الأعراض والعلاج
أهم الأخبار
المزيد من صحة
هذا النظام الغذائي يحسّن من حالتك النفسية والجسدية
دراسة: الحمل بعد الثلاثين يطيل عمر المرأة
حيل ألمانية لإعطاء الدواء للأطفال
دون رجيم.. خمس نصائح لإنقاص الوزن في رمضان