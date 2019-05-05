هذه هي التغذية السليمة لمرضى البواسير

تساعد التغذية السليمة على تخفيف متاعب مرضى البواسير، وفقا لاختصاصية التغذية العلاجية الألمانية الدكتورة مونيكا بيشوف.

ولهذا الغرض تنصح بيشوف بتناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية، التي تمتاز بقدرتها على تحفيز نشاط وحركة الأمعاء، ومن ثم تحارب الإمساك والحزق المسببين للبواسير.

وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. كما ينبغي الإكثار من شرب الماء كي لا يصير البراز صلبا ويتسبب في تفاقم المتاعب. ولهذا الغرض ينبغي شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يوميا.

ومن ناحية أخرى ينبغي على مرضى البواسير الابتعاد عن الأطعمة التي تتسبب في خمول الأمعاء، ومن ثم تفاقم المتاعب كاللحوم والدهون الحيوانية مثل النقانق والوجبات السريعة والأطعمة المحمرة والزبد والقشطة والحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض. ومن الأفضل أيضا الابتعاد عن الأطعمة الحارة والأطعمة ذات البهارات القوية.

يُشار إلى أن البواسير هي أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية تتسبب في الشعور بألم مبرح أثناء التبرز وحكة في منطقة الشرج ونزيف.