 ‫بثور الأقدام.. لماذا تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
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‫بثور الأقدام.. لماذا تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

لا يجوز فقع بثور الأقدام (الألمانية)
لا يجوز فقع بثور الأقدام (الألمانية)

تعد بثور الأقدام من المتاعب ‫المزعجة، حيث إنها تتسبب في الشعور بالألم أثناء المشي. فلماذا ‫تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، قال البروفيسور الألماني مارتن شيرير إن البثور ‫تهاجم الأقدام لأسباب عدة، منها ضيق الحذاء والجوارب غير المناسبة والتحميل ‫الخاطئ على القدم.

‫وحذر أستاذ الطب العام بمستشفى هامبورج-إبندروف الجامعي من فقع بثور ‫الأقدام، وإلا سينشأ جرح مفتوح يكون عرضة للجراثيم والعدوى. وفي حال ‫تعرضت البثور للفقع من تلقاء نفسها، فإنه ينبغي تعقيمها جيدا.

‫وبدل فقع البثور، ينصح شيرير باستعمال لاصقة طبية تحتوي على مادة ‫فعالة من أجل تسريع وتيرة الشفاء من ناحية، وحمايتها من الأوساخ ‫والاحتكاك المؤدي إلى الفقع من ناحية أخرى.

المصدر : الألمانية
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