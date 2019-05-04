 ‫العطس صباحا لدى الأطفال.. علام يدل؟
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‫العطس صباحا لدى الأطفال.. علام يدل؟

نوبات العطس الصباحية والمسائية لدى الأطفال تشير إلى حساسية الغبار المنزلي (الألمانية)
نوبات العطس الصباحية والمسائية لدى الأطفال تشير إلى حساسية الغبار المنزلي (الألمانية)

تهاجم نوبات العطس بعض الأطفال صباحا ‫على وجه التحديد، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة على هذا السؤال أوضحت المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية ‫(ECARF) أن نوبات العطس الصباحية لدى الأطفال تشير إلى الإصابة بما ‫يعرف بحساسية الغبار المنزلي، والتي تشمل أعراضها أيضا السعال والرشح ‫وتورم العين.

‫وأضافت المؤسسة أن الفرق بين حساسية الغبار المنزلي ونزلة البرد يكمن في ‫أن أعراض الحساسية تظهر غالبا في الصباح والمساء على وجه الخصوص، بينما ‫تستمر أعراض نزلة البرد طوال اليوم.

‫ويرجع سبب ذلك إلى أن حشرات عث الغبار المنزلي المسببة للحساسية تعيش في الفراش.

‫وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة لعلاج الحساسية ‫في الوقت المناسب؛ نظرا لأنها قد تتفاقم وتُصيب الطفل بربو مزمن.

‫وإلى جانب علاج الحساسية ينبغي أيضا محاربة حشرات عث الغبار المنزلي.

المصدر : الألمانية
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