 ‫الدهون المشبعة تقلل جودة الحيوانات المنوية
البث الحي
ابحث

‫الدهون المشبعة تقلل جودة الحيوانات المنوية

تغذية الرجل تؤثر في صحته الجنسية (الألمانية)
تغذية الرجل تؤثر في صحته الجنسية (الألمانية)

قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس، إن ‫نتائج بعض الدراسات العلمية الحديثة أظهرت أن الأحماض الدهنية المشبعة ‫تقلل جودة الحيوانات المنوية، إلى جانب عوامل أخرى مثل البدانة ‫والتدخين.

‫وأوضح زايتس أن الأحماض الدهنية المشبعة توجد غالبا في الأغذية ‫الحيوانية، مثل اللحوم والنقانق والزبدة والقشدة والجبن، كما أنها غالبا ‫ما تكون جزءا من المنتجات الجاهزة والحلويات والوجبات الخفيفة (سناكس)، وإن لم يصرح بذلك.

‫ومن المخاطر الأخرى للأحماض الدهنية المشبعة، رفع مستوى الكوليسترول ‫وتهديد صحة القلب والأوعية الدموية.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
كيف يدمر تغير المناخ الحيوانات المنوية؟
الرجال فقدوا 50% من الحيوانات المنوية منذ 1940
الملوثات الكيميائية خطر على الحيوانات المنوية
خرافات عن الحيوانات المنوية المفتولة العضلات
أهم الأخبار
المزيد من صحة
‫العطس صباحا لدى الأطفال.. علام يدل؟
11 علامة على أنك تعاني من تلف الكبد
دراسة: وفيات الأطفال تتراجع عالميا لكن الإعاقة في ارتفاع
تدخين الأب قد يسبب مشاكل في قلب الجنين