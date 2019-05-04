‫الدهون المشبعة تقلل جودة الحيوانات المنوية

قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس، إن ‫نتائج بعض الدراسات العلمية الحديثة أظهرت أن الأحماض الدهنية المشبعة ‫تقلل جودة الحيوانات المنوية، إلى جانب عوامل أخرى مثل البدانة ‫والتدخين.

‫وأوضح زايتس أن الأحماض الدهنية المشبعة توجد غالبا في الأغذية ‫الحيوانية، مثل اللحوم والنقانق والزبدة والقشدة والجبن، كما أنها غالبا ‫ما تكون جزءا من المنتجات الجاهزة والحلويات والوجبات الخفيفة (سناكس)، وإن لم يصرح بذلك.

‫ومن المخاطر الأخرى للأحماض الدهنية المشبعة، رفع مستوى الكوليسترول ‫وتهديد صحة القلب والأوعية الدموية.