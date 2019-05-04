10 أعراض لسرطان الفم والحلق
يعد سرطان الفم والحلق نتيجة لأسلوب الحياة غير الصحي، المتمثل في التدخين وشرب الخمر والعلاقات الجنسية المتعددة. ومن خلال التشخيص المبكر تزداد فرص علاج سرطان الفم، في حين يعد الابتعاد عن السلوك الخاطئ بمثابة درع الوقاية من هذا المرض.
وقال البروفيسور الألماني ينس بيتر كلوسمان إن سرطان الفم والحلق مصطلح عام يشمل أي ورم ينشأ في التجويف الفموي، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الفم تتمثل في التدخين وشرب الخمر؛ حيث تؤثر السموم على سطح الأغشية المخاطية مباشرة وتؤدي إلى تغيرات في المادة الوراثية.
وأضاف مدير عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كولن الجامعي أن سرطان الفم والحلق قد يرجع أيضا إلى ما يعرف بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي يعد في الأساس سببا رئيسيا للإصابة بسرطان عنق الرحم. وينتقل هذا الفيروس عبر العلاقات الجنسية المتعددة.
الأعراض
من جانبه، أشار البروفيسور أندرياس ديتس إلى أن أعراض سرطان الفم والحلق تتمثل في:
1- نزيف في الفم.
2- وجود تقرحات بالفم.
3- صعوبة الكلام.
4- صعوبة البلع.
5- تغير الصوت والبحّة.
6- آلام الحلق والأذن.
7- رائحة الفم الكريهة.
8- الشعور بوجود جسم غريب في الحلق.
9- ألم وخدر بالوجه.
10- تساقط الأسنان.
وشدد مدير عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى لايبزغ الجامعي على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا إلى أن التشخيص المبكر يزيد فرص العلاج، الذي يتنوع بين الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
وللوقاية من سرطان الفم والحلق ينصح الأطباء الألمان بالإقلاع عن التدخين والخمر والتوقف عن الممارسات الجنسية الخاطئة، مع العناية الجيدة والمنتظمة بصحة الفم والخضوع لفحوصات دورية لدى طبيب الأسنان وطبيب الأنف والأذن والحنجرة.