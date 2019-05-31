‫تصلب الرقبة.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

يعد تصلب الرقبة من المتاعب الشائعة. فما ‫أسبابه؟ وكيف يمكن مواجهته؟ ومتى يستلزم استشارة الطبيب؟

‫للإجابة على هذه الأسئلة، قالت الدكتورة كارولين فيركمايستر إن تصلب ‫الرقبة له أسباب عدة، أبرزها الحركة الخاطئة، والجلوس لمدة طويلة أمام ‫شاشة الحاسوب، والتحديق المستمر في شاشة الهاتف الذكي مع انحناء الرقبة.

‫وأضافت طبيبة العظام الألمانية أن تصلب الرقبة لا يدعو في الغالب للقلق، لأنه عادة ما يزول من تلقاء نفسه، مشيرة إلى إمكانية مواجهته من ‫خلال تدليك الرقبة أو أخذ حمام ساونا أو ممارسة الرياضة والأنشطة ‫الحركية. كما يمكن اللجوء إلى المسكنات.

‫وأشارت فيركمايستر إلى أن تصلب الرقبة يستلزم استشارة الطبيب إذا كان ‫مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى وتنميل في اليدين والحساسية للضوء، حيث قد ‫ينذر تصلب الرقبة حينئذ بمشكلة طبية.