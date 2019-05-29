6 تقنيات لمقاومة إغراء الأطعمة غير الصحية

نعجز غالبا عند المرور أمام أحد محلات الوجبات السريعة عن مقاومة الرائحة اللذيذة، فنقوم بشراء هذه الوجبات رغم مضارها على الصحة، وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، فإن أسعارها -عموما- أرخص مقارنة بالأطعمة الصحية.

وقد يكون من الصعب الامتناع عن تناول الأطعمة غير الصحية، حتى أن البعض يفضلون تناول هذه المنتجات الضارة على غيرها.

ونقدم هنا ست تقنيات فعالة من شأنها الحد من تناول الطعام غير الصحي، وذلك وفقا لتقرير للكاتبة يانا ياكوفينكو، ونشره موقع "إف.بي.آر" الروسي:

1- اختيار مواعيد محددة

حتى الكميات الصغيرة من الأطعمة الضارة يكون لها تأثير سلبي على الصحة، لهذا السبب من الأفضل إيجاد بديل لها بأطعمة أكثر فائدة. ولكن عند العجز عن القيام بذلك فمن الأفضل اختيار مواعيد محدودة لتناول هذه الأطعمة والالتزام بها.

2- قلة الذهاب لمتاجر هذه الوجبات

من بين الطرق الناجعة التي تساعد على تجنب تناول الأطعمة الضارة هو عدم المرور بجانب المخابز والمطاعم التي تبيع هذه الوجبات. حاول عدم الذهاب إلى هذه المتاجر بصفة يومية من خلال التسوق مرة واحدة في الأسبوع على سبيل المثال. وبدل شراء وجبة غير صحية بصفة يومية، ستفعل ذلك مرة واحدة في الأسبوع.

وعموما، إن الحد من الذهاب إلى هذه المتاجر يقلل الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية. وينصح بضرورة ضبط النفس نظرا لأن هذه المتاجر تعرض عادة أنواعا متعددة من الأطعمة غير الصحية المزينة بأغلفة جذابة. ويوصى بالعد حتى الرقم عشرة قبل وضع رقائق البطاطا أو غيرها من المنتجات في سلة المشتريات.

3- قم بإخفاء الأطعمة الضارة

من بين التقنيات الجيدة التي تساعد على تجنب الأطعمة الضارة جعل الوصول إليها أمرا صعبا. فعلى سبيل المثال، ضع الطعام الضار بعيدا عن عينيك، مثل الرف السفلي من الثلاجة أو في خزانة بعيدة. في المقابل، ضع الأطعمة المفيدة في متناول يديك. وعلى هذا النحو، ستتمكن من تجنب تناول المنتجات الضارة أنت وبقية أفراد الأسرة.

4- ممارسة الأنشطة البدنية

أكد العديد من الأشخاص الملتزمين بممارسة التمارين الرياضية أنها تساعدهم على تجنب تناول الأغذية غير الصحية. فعلى سبيل المثال، عقب الركض لمدة ساعة سيرغب المرء في تناول سلطة خضراوات طازجة وليس الهمبرغر. فضلا عن ذلك، لن تلغي الأغذية غير الصحية تأثير التدريب الرياضي الإيجابي فحسب، بل ستسبب ثقلا مزعجا في المعدة أيضا.

5- قراءة الملصقات

ينصح بقراءة ملصقات المنتجات لمعرفة المواد المستخدمة لصناعتها. وإذا عرفت المكونات الضارة التي تصنع منها المنتجات المعروضة في المتاجر، فإن ذلك سيزيد رغبتك في تناول الأغذية الصحية.

6- وجبات خفيفة

يوصي الخبراء بتناول وجبات خفيفة صحية بصفة دورية، فتناول حفنة من التوت أو القليل من التفاح أو الموز، على سبيل المثال، من شأنه القضاء على الشعور بالجوع والرغبة في تناول الشوكولا.

وختمت الكاتبة بأنه من أجل التوقف عن استهلاك الوجبات السريعة الضارة واتباع نظام غذائي صحي، يجب أولا تغيير طريقة تفكيرك. وبمجرد القيام بذلك، لن تضطر لحرمان نفسك من شيء، بل على العكس من ذلك ستتعلم كيفية الاستمتاع بكل وجبة صحية تتناولها.