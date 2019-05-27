 لماذا يزور مرضى السكري طبيب العيون بانتظام؟
البث الحي
ابحث

لماذا يزور مرضى السكري طبيب العيون بانتظام؟

قيم سكر الدم المرتفعة باستمرار يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر (رويترز)
قيم سكر الدم المرتفعة باستمرار يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر (رويترز)

أكدت المتحدثة باسم المؤتمر الدولي لجراحي العيون بألمانيا ضرورة فحص مرضى السكري أعينهم بصورة منتظمة والتحقق من وجود أية تلفيات فيها.

وقالت إن شبكية العين تعتبر أكثر الأعضاء تضررا بعد القلب لدى الذين يعانون من مرض السكري.

وأوضح أطباء ألمان أن قيم سكر الدم المرتفعة باستمرار تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، وأن الضرر يكون كبيرا للغاية بسبب خصوصية هذه الأوعية التي تكون دقيقة جدا في شبكية العين.

كما أوضحوا أنه في أسوأ الحالات قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقدان البصر.

وتزداد خطورة تلف الأوعية الدموية في المراحل الأولى من المرض، حين لا يشعر مرضى السكري بأية أعراض في شبكية العين، مما يحتم ضرورة استشارة طبيب العيون بصورة منتظمة.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
لماذا تتأرجح نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري؟
جفاف العين.. الأسباب والعلاج
متى تستخدم عدسات لاصقة؟ وما هي أنواعها؟
تجاوز هذا المقدار من الملح يوميا يعرضك لمخاطر عديدة
أهم الأخبار
المزيد من صحة
ما علاقة التوتر النفسي بالإمساك؟
كيف تنظف أسنانك بطريقة صحيحة؟
عبد الرحمن.. شاب قطري يتحدى مرض ضمور العضلات النخاعي
هل عانى ليوناردو دافنشي من اضطراب قصور الانتباه؟