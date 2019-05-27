لماذا يزور مرضى السكري طبيب العيون بانتظام؟
أكدت المتحدثة باسم المؤتمر الدولي لجراحي العيون بألمانيا ضرورة فحص مرضى السكري أعينهم بصورة منتظمة والتحقق من وجود أية تلفيات فيها.
وقالت إن شبكية العين تعتبر أكثر الأعضاء تضررا بعد القلب لدى الذين يعانون من مرض السكري.
وأوضح أطباء ألمان أن قيم سكر الدم المرتفعة باستمرار تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، وأن الضرر يكون كبيرا للغاية بسبب خصوصية هذه الأوعية التي تكون دقيقة جدا في شبكية العين.
كما أوضحوا أنه في أسوأ الحالات قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقدان البصر.
وتزداد خطورة تلف الأوعية الدموية في المراحل الأولى من المرض، حين لا يشعر مرضى السكري بأية أعراض في شبكية العين، مما يحتم ضرورة استشارة طبيب العيون بصورة منتظمة.
أهم الأخبار
- "نواياكم ظهرت".. العسكري السوداني يهاجم قوى التغيير ويلوح بإجراءات جديدة
- مؤشرات تهدئة.. ترامب لا يرغب بإسقاط حكم إيران وطهران تعرض حوارا على دول الخليج
- اعتبر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.. مؤتمر البحرين الاقتصادي إلى أين؟
- عيد الفطر.. 4 أم 5 يونيو ولماذا الاختلاف؟
- العودة والقرني في عزل انفرادي.. والعمري بسجن مخصص للتعذيب