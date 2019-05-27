 كيف تنظف أسنانك بطريقة صحيحة؟
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كيف تنظف أسنانك بطريقة صحيحة؟

فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية لا تصل إلا إلى 70% من سطح السن (الألمانية)
فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية لا تصل إلا إلى 70% من سطح السن (الألمانية)

أوصى طبيب الأسنان الألماني البروفيسور ديتمار أوسترايش بتنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا، لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق في المرة الواحدة.

وأوضح أنه ينبغي تنظيف السطح الخارجي والسطح الداخلي وسطح المضغ، مع اتباع نفس الاتجاه دائما من أعلى يسارا إلى أسفل يمينا.

وأشار أوسترايش إلى أن فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية تصل إلى 70% من سطح السن فقط، وأنه ينبغي استخدام الخيط أو الفرشاة المخصصة لتنظيف ما بين الأسنان مرة واحدة يوميا على الأقل، لتنظيف الفراغات التي بينها.

المصدر : الألمانية
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