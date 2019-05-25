الموسيقى ترفع مستوى الأداء أثناء الرياضة

يحرص كثيرون على الاستماع للموسيقى أثناء ممارسة الرياضة، اعتقادا منهم بأنها تساعد في رفع مستوى الأداء، فما مدى صحة ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قال مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية البروفيسور إنجو فروبوزه، إن الدراسات العلمية أثبتت بالفعل أن الموسيقى لها تأثير إيجابي في مستوى الأداء الرياضي.

وأوضح فروبوزه أن هذا الأمر ينطبق على الرياضات الإيقاعية مثل الركض وركوب الدراجات الهوائية، حيث تعمل الموسيقى على صرف انتباه الرياضي عن مشقة التدريب، ما يساعده في رفع مستوى الأداء.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الموسيقى الرياضيَّ في الحفاظ على الإيقاع، ومن ثم ممارسة الرياضة بشكل أكثر راحة وسهولة، حيث يكون النفَس عميقا ومنتظما، ما يسهم في إمداد العضلات العاملة بمزيد من الأكسجين.