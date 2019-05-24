تلغراف: الجهاز الهضمي بيت الداء والدواء

نشرت صحيفة تلغراف البريطانية تقريرا خلص إلى أن الجهاز الهضمي الصحي مؤشر للصحة الجيدة بشكل عام لدى البشر.

وقالت إن الجهاز الهضمي يحتوي على منطقة بها مئة تريليون من الكائنات الحية الدقيقة التي تعرف مجتمعة باسم الميكروبات، ولا يزال العلماء يقومون بسبر أعماق هذه البيئة الغامضة التي تشمل كل شيء من الفيروسات إلى الفطريات والبكتيريا.

ويكتشف العلماء خلال أبحاثهم الحالية أنه وعلى الرغم من أن القناة الهضمية حيوية بالطبع لإدارة الهضم فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة المخ، وقد تكون مفتاحا لتعزيز العديد من الجوانب الأخرى لصحتنا العامة ورفاهنا أيضا.

كل الأمراض

وفي الواقع، يبدو أنه لا يمر يوم دون دراسة جديدة تشير إلى أنه يمكن العثور على إجابة لمرض لا علاقة له على ما يبدو بالقناة الهضمية. ففي الشهر المقبل تبدأ تجارب لاختبار ما إذا كانت سلالة من البكتيريا قد تساعد في الإصابة بالربو، على سبيل المثال. كما قام فريق من الباحثين بجامعة شنغهاي في وقت سابق هذا الأسبوع بمراجعة 21 دراسة شملت أكثر من 1500 شخص تظهر أن تحسين صحة أحشائنا قد يساعد في تخفيف أعراض القلق.

ما الذي قد يستطيع الجهاز الهضمي الصحي مساعدتنا به؟

التهاب المفاصل

وفقا لدراسة نشرتها مايو كلينك، يمكن للجراثيم أن تساعد في تشخيص، وربما تلعب دورا في الوقاية، من آلام المفاصل الروماتويدي. إذ أظهرت الدراسة أن من يعانون من التهاب المفاصل لديهم وفرة من بكتيريا نادرة وعدم توازن ميكروبي.