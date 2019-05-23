 ما مخاطر اللحية الطويلة؟
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ما مخاطر اللحية الطويلة؟

اتساخ شعر اللحية الطويلة يمكن أن يتسبب في حدوث التهابات جلدية ( رويترز)
اتساخ شعر اللحية الطويلة يمكن أن يتسبب في حدوث التهابات جلدية ( رويترز)

أوضحت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية أن اللحية الطويلة لا تحتاج فقط إلى عناية لأسباب جمالية فحسب ولكن لأسباب صحية أيضا، وأن اتساخ شعر اللحية الطويلة يمكن أن يتسبب في حدوث التهابات جلدية أو التهابات بالغدد العرقية.

وأكدت المجلة الألمانية ضرورة غسل شعر اللحية الطويلة يوميا بواسطة شامبو مخصص لها أو أي شامبو لطيف عادي لتفادي الالتهابات المحتملة التي قد تصيب صاحبها.

وشددت على أهمية تنظيف الوجه جيدا صباحا ومساءً مع وضع القليل من الكريم، وقالت إنه من المفيد استخدام مستحضر تقشير بمعدل مرة أسبوعيا، لإزالة الشعر الذي ينمو للداخل قبل أن يتسبب في حدوث التهابات أو ظهور بثور.

المصدر : الألمانية
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