قدمت مجلة "فام أكتيال" الفرنسية نقلا عن طبيب تقويم عظام، خمسة حلول للتغلب على آلام الفخذ التي تتسبب فيها التمارين الرياضية المكثفة وتفادي العجز عن المشي بشكل صحيح.

وفي ما يلي الحلول الخمسة:

1- احرص على ترطيب جسمك والحفاظ على مرونة الألياف العضلية، إذا كنت تمارس نشاطًا رياضيًا. وفي هذا السياق يقول طبيب متخصص "أنصحكم بشرب لترين من الماء خلال يوم رياضي وبمراقبة لون البول بصفة منتظمة.. إذا كان داكنًا ويحمل رائحة فهذا يعني أنك لا تشرب كمية كافية من الماء".

2- مارس الإحماءات بشكل جيد وفي وقت كاف في بداية حصة التمرين الرياضي -خاصة إذا كان الجو باردًا- وقُم على مهلك بسلسلة من حركات القرفصاء (بين 10 و15 حركة) مع التحكم في عملية الهبوط.

3- إذا كنت تعاني من آلام في عضلات باطن الركبة (العضلات في الجزء الخلفي من الفخذ)، فعليك ممارسة تمرين التمدد التالي: أنت في وضعية وقوف أمام مقعد أو كرسي، ضع كعبك على حافة لتشكيل زاوية قائمة بين ساقيك.. بعد ذلك اتكئ قليلاً إلى الأمام دون ثني ركبتيك وحافظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية على الأقل ثم قم بتغيير الساق.

4- إذا كنت تعاني من آلام عضلات رباعية الرؤوس فعليك ممارسة التمرين التالي: قِف.. وضع كعبك الأيمن فوق الردف الأيمن مع مسكه بيدك اليمنى وحافظ على هذه الوضعية مدة 30 ثانية على الأقل ثم غيّر الساق.

5- لتجنب الآلام العصبية عليك ممارسة التمرين التالي صباحا ومساء: خلال استلقائك على ظهرك ضع ركبتك اليمنى فوق كتفك الأيسر وامسكها بكلتا يديك من الأسفل، وحافظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية، ثم قم بتغيير الساق دون التوقف عن التنفس بشكل جيد.

ويشير الأخصائيون الطبيون إلى أن الرياضيين الذين يتخطون عمليات الإحماء في بداية الحصة الرياضية والتمددات في نهايتها، أو الهواة المتحمسين لركوب الدراجات والجري دون أن يكونوا معتادين على الجهد الرياضي، مهددون بالتعرض لألم على مستوى الفخذين.