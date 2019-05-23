 آلام أسفل البطن لدى النساء.. ما أسبابها؟
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آلام أسفل البطن لدى النساء.. ما أسبابها؟

أسباب عضوية ونفسية وراء آلام أسفل البطن لدى النساء (الألمانية)
أسباب عضوية ونفسية وراء آلام أسفل البطن لدى النساء (الألمانية)

أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا أن آلام أسفل البطن لدى النساء تكون مزمنة في حال استمرارها لمدة ستة شهور أو أكثر، وأنها ليست مرتبطة بالدورة الشهرية.

وأضاف المركز أن آلام أسفل البطن المزمنة لدى النساء لها أسباب عدة مثل الأورام أو بطانة الرحم المهاجرة أو حصوات البول أو التهابات المسالك البولية أو أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون.

ولا تعود الآلام إلى سبب عضوي فحسب، ولكن إلى سبب نفسي أيضا، وينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الآلام.

المصدر : الألمانية
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