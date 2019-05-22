موجة حر عنيفة تضرب أجزاء من العالم العربي.. كيف تتعامل معها؟

شادي عبد الحافظ

في هذه الأثناء، يتعرض الوطن العربي لموجة حارة شديدة سوف تبلغ ذروتها بحلول يوم الخميس القادم، حيث ستتخطى الكثير من الدول العربية المعدلات بفارق كبير، ثم بعد ذلك ومع بداية الأسبوع التالي ستنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا.

الموجات الحارة

الموجات الحارة هي ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة عن المتوسط في منطقة ما، عادة ما يصاحبها ارتفاع مواز في درجات الرطوبة.

يتوقف تعريف الموجة الحارة، من وجهة نظر علوم الطقس والمناخ، على معدلات درجة الحرارة في مكان ما، فإذا كان المعدل الحالي في إحدى المدن هو 30 درجة مئوية ثم ارتفعت لتصبح 40 درجة لأيام عدة من السنة، فإن تلك هي موجة حارة، لذلك فإن الموجات الحارة لبعض المناطق قد لا تكون كذلك بالنسبة لأخرى.

يبدأ نشاط الموجة الحارة الحالية من شمال أفريقيا، تحديدًا الجزائر، ثم ليبيا، فمصر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الجزيرة العربية، في كل تلك المناطق تتصاعد درجات الحرارة شيئا فشيئًا لتتخطى حاجز 40 درجة مئوية.

موجة الحر ستصيب دول الشرق الأوسط وشمال مصر (الجزيرة/ موقع أكيو ويذر)

تضع الموجة الحارة الحالية حياة ملايين الناس على المحك، لأن من المتوقع أن تبلغ في ذروتها 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية لتلك المناطق.

مخاطر متوقعة

تكمن خطورة الموجات الحارة، بشكل رئيسي، في حالات الجفاف، والتي تتزايد بشكل واضح خلال شهر رمضان بسبب الامتناع عن الشراب.

تظهر أعراض الجفاف الأولى في عدم انتظام دقات القلب، مع نوبات واضحة من الإرهاق والتوتر، وصولًا إلى الصداع والغثيان. وغالبًا ما يكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنوبات الجفاف في منتصف العمر أو من كبار السن.