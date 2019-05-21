 أكثر من مجرد إزعاج.. هذه المخاطر المحتملة للشخير
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أكثر من مجرد إزعاج.. هذه المخاطر المحتملة للشخير

النوم على الظهر واستخدام اللاصقات الأنفية يحدان من الشخير (دويتشه فيلله)
النوم على الظهر واستخدام اللاصقات الأنفية يحدان من الشخير (دويتشه فيلله)

أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني البروفيسور أندرياس ديتس أن الشخير يرجع في الغالب إلى ضيق المسالك التنفسية العلوي وأنه يتسبب في بعض الحالات بتدهور الإمداد بالأكسجين، ويرفع خطر حدوث انقطاع النفَس أثناء النوم لبضع ثوان أو دقائق، مما يشكل خطرا على الحياة.

وبيّن أن الشخير هو أكثر من مجرد إزعاج وأنه يشير لمشكلة صحية قد تترتب عليها عواقب وخيمة، وشدد على ضرورة استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة لعلاج ضيق المسالك التنفسية العلوية.

وقال إنه يمكن الحد من الشخير من خلال تجنب النوم على الظهر واستخدام اللاصقات الأنفية التي تعمل على توسيع جناحي الأنف وتسهل عملية التنفس.

المصدر : الألمانية
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