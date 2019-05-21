كيف تواجهين آلام الحيض؟

أوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية الدكتورة زيبيله غورليتز نوفاكوفيتش إنه يمكن للمرأة مواجهة آلام الحيض بوضع الزجاجة أو القِربة الساخنة على البطن، وقالت إن السخونة تساعد على إرخاء العضلات المتقلصة وتخفف الألم.

وشددت على ضرورة ألا تزيد درجة حرارة الزجاجة أو القِربة عن 40 درجة مئوية، مضيفة أن هذه الحركات تعد سلاحا فعالا لمحاربة آلام الحيض، وأنها تعمل على تنشيط سريان الدم في الحوض، مشيرة إلى أن المشي واليوغا رياضات مناسبة خلال فترة الحيض.

وتساهم الأغذية الغنية بالماغنيسيوم والكالسيوم في مواجهة آلام الحيض، وتساعد البقوليات والمكسرات وبذور دوار الشمس والسبانخ والجبن الصلب والشوكولاتة الداكنة في القضاء على التقلصات.

وتنصح نوفاكوفيتش باستشارة طبيب أمراض نساء في حال المعاناة من آلام حيض شديدة ومتكررة، وقالت إن هذه المتاعب قد تشير إلى الإصابة بالمرض المعروف باسم "بطانة الرحم المهاجرة" التي قد تؤدي إلى العقم.