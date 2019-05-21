معلومات مهمة عن التهاب الكبد "ب"

قال معهد الجودة بالقطاع الصحي بألمانيا إن التهاب الكبد "ب"مرض معد يسببه فيروس التهاب الكبد ويؤدي إلى التهابات حادة ومزمنة، وإن العدوى تنتقل بالتعرض للدم الملوث بهذا الفيروس أو لسوائل الجسم التي تحتوي على الدم الملوث.

وتشمل الأشكال الممكنة لانتقال الفيروس الاتصال الجنسي ونقل الدم أو نقل أحد مواد الدم وإعادة استخدام الإبر الملوثة أو من الأم إلى الطفل أثناء الولادة.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الكبد "ب" في اصفرار الجلد والبول الداكن والإصابة بالحمى الخفيفة وآلام البطن والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية واعتلال الصحة العامة.

وأشار المعهد إلى أن التهاب الكبد "ب" عادة ما يشفى من المريض من تلقاء نفسه ودون عواقب طويلة الأجل، في حين قد يتخذ لدى البعض مسارا مزمنا ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد.

ويمكن الوقاية من التهاب الكبد "ب" من خلال تلقي اللقاح المخصص له، وينطبق على الأشخاص المعرضين للإصابة به كأطفال الأمهات المصابات به والأشخاص المخالطين للمرضى المصابين به.