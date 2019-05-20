 متاعبك الصحية بعد تناول منتجات القمح.. علام تدل؟
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متاعبك الصحية بعد تناول منتجات القمح.. علام تدل؟

المتاعب الصحية بعد تناول منتجات القمح تدل على الإصابة بحساسية الغلوتين (رويترز)
المتاعب الصحية بعد تناول منتجات القمح تدل على الإصابة بحساسية الغلوتين (رويترز)

يعاني بعض الأشخاص من متاعب صحية بعد تناول منتجات القمح كالخبز والمعكرونة. فعلام تدل هذه المتاعب؟

للإجابة على هذا السؤال أوضحت الدكتورة مونيكا بيشوف أن المتاعب الصحية بعد تناول منتجات القمح تدل على الإصابة بحساسية الغلوتين (Gluten)، وهي أحد أمراض المناعة الذاتية يسببها الغلوتين، وهو مركب بروتيني في القمح.

وأضافت اختصاصية التغذية العلاجية الألمانية أن أعراض حساسية الغلوتين تتمثل في آلام البطن والانتفاخ ومشاكل الهضم كالإسهال والإمساك والغثيان والقيء والتعب الدائم، بالإضافة إلى مشاكل جمالية كاحمرار البشرة وظهور بثور بها وحكة.

وينبغي استشارة طبيب أمراض جلدية للتحقق من الإصابة بحساسية الغلوتين من خلال اختبار دم أو أخذ عينة من الأمعاء.

وفي حال التحقق من الإصابة بحساسية الغلوتين يتعين على المريض تجنب الأغذية المحتوية على الغلوتين بشكل صارم، علما بأنه يتوفر حاليا العديد من الأغذية الخالية من الغلوتين.

المصدر : الألمانية
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