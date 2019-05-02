هل تصدق: الإكثار من أكل الأرز يمنع السمنة

كشفت دراسة يابانية حديثة أن الإكثار من تناول الأرز يمكن أن يمنع السمنة، بخلاف المعتقد الشائع.

وأوضحت الدراسة أنه تبين أن معدلات السمنة كانت منخفضة في المناطق التي تتبع حمية غذائية مثل الأسلوب الياباني أو الآسيوي الذي يعتمد في غذائه على الأرز، بخلاف دول أخرى يقل فيها استهلاك هذا الصنف من الطعام.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ -التي نشرت عن الدراسة التي شملت 136 دولة- فإن مجرد زيادة متواضعة في تناول الأرز بمقدار خمسين غراما للشخص في اليوم يمكن أن تحد من السمنة في العالم بنسبة 1% أي ما مقداره 650 مليون شخص يعانون من السمنة.

وقالت البروفيسورة توموكو إيامي -التي قادت فريق البحث- إن الباحثين لاحظوا تراجع معدل السمنة في الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي.

وأضافت أن "الحمية الغذائية اليابانية أو الآسيوية المعتمدة على الأرز تساعد في منع السمنة".

وأوضحت إيامي أن الأرز نبات قليل الدسم، وأن الألياف والمواد الغذائية والمركبات النباتية في الحبوب الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعورا بالشبع، فتجعله يحد من الإفراط في تناول الطعام.