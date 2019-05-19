كوب من عصير الفواكه يوميا يزيد خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة أميركية حديثة أجريت على 13 ألف شخص بالغ، أن تناول عصير الفواكه قد يضر بصحة الإنسان أكثر من مشروبات مثل الكولا وعصير الليمون (الليموناضة)، وأنه يزيد من خطر التعرض للوفاة المبكرة بحوالي الربع.

وقال خبراء إن تناول كوب يحتوي على 12 أوقية (340 مللترا) من عصير الفواكه قد يزيد من مقاومة الجسم للإنسولين ويُحفز إفراز الهرمونات التي تؤدي إلى تراكم الدهون حول منطقة الخصر، وإن كلتا الحالتين قد تفضي إلى احتمال أكبر للإصابة بأمراض القلب وداء السكري.

وقارنت الدراسة -التي نُشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية لأول مرة- بين عصائر الفواكه الطبيعية تماما والمشروبات المحلات بالسكر مثل الكولا وعصير الليمون، واكتشفت ارتفاعا في معدل الوفيات المرتبطة باستهلاك المشروبات السكرية جميعها.

كما أظهرت الدراسة أن تناول كوب يحتوي على 340 مللترا من مشروب محلى بالسكر كالكولا مثلا له علاقة بخطر الوفاة المبكرة بنسبة 6%، في حين أن شرب كمية إضافية مماثلة من عصير الفواكه يرتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 24%.