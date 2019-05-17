غراء جديد للعمليات الجراحية يوقف نزيف الدم فورا

نجح فريق من الباحثين في جامعة تشجيانغ الصينية في تطوير غراء حيوي جديد لوقف نزيف القلب الجراحي بسرعة عالية وكفاءة.

وأظهرت التجارب أن الغراء المنشط بالضوء أدى إلى إصلاح الجروح في قلوب الخنازير ومنعها من النزيف في أقل من ثلاثين ثانية، ويعتقد الباحثون أنه يمكن الآن استخدامه على البشر.

وقال الباحث البارز هونغ وويانغ لمجلة نيو ساينتست البريطانية إنه لا توجد حاليا منتجات سريرية يمكنها وقف نزيف القلب الجراحي بسرعة وكفاءة.

ويتكون الغراء الجديد إلى حد كبير من الماء والجيلاتين، وبعد أن يتم تنشيطه بالأشعة فوق البنفسجية، فإنه يقوم بسد قفل مطاطي مقاوم للماء بإحكام شديد، والذي يعد حالياً أحد الأسباب الرئيسية للوفاة.

ويقول الخبراء إنه من الصعب حاليا سد جروح القلب والشريان، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، لأن المادة اللاصقة يجب أن تكون قوية بدرجة كافية لمقاومة ارتفاع ضغط الدم وحركة القلب النابض.

وخلال التجارب، قام العلماء بثقب ثقوب في أربعة قلوب لخنازير باستخدام إبرة وبعد ذلك تم استخدام الغراء على الجروح، وبعد التئام الجروح يتم امتصاص الغراء -الذي يحاكي الأنسجة البشرية الرخوة- بشكل طبيعي من قبل الجسم؛ لذلك لا تكون هناك حاجة لخياطة الجروح.

وتقول إندبندنت إنها المرة الأولى التي يثبت فيها غراء طبي قوة كافية لتحمل الضغط العالي لحركة القلب.

ونسبت مجلة نيتشر لعلماء قولهم إن من الممكن استخدام هذا الغراء في الضغوط الأعلى بكثير في أغلب البيئات السريرية. ومع ذلك، أضافوا أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتأكيد سلامتها قبل استخدامها على البشر.