الشيب المبكر.. أسباب كثيرة بينها التوتر والتدخين

لا يقتصر الشيب على كبار السن فحسب، بل يمكن أن يهاجم الشباب منتصف العشرينات أيضا، وأوضح مصفف الشعر الألماني ينس داجنه أن الشعر الأبيض يظهر بسبب تراجع إنتاج الجسم من المادة الصبغية المعروفة باسم "الميلانين" المسؤولة عن لون الشعر.

وحسب داجنه فإنه إلى جانب العوامل الوراثية يرجع الشيب المبكر للأسباب التالية:

1- التوتر النفسي: حيث يتسبب استمراره في إجهاد الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.

2- الأمراض: مثل أمراض الغدة الدرقية والمناعة الذاتية.

3- نقص الفيتامينات: خاصة فيتامين B12. ويعد الأشخاص النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين نظرا لأنه يوجد بشكل أساسي في الأغذية الحيوانية كالبيض.

4- التدخين: يُلحق النيكوتين ضررا ببصيلات الشعر، وبالتالي يفقد الشعر لونه ويتخذ اللون الأبيض.

وعلى أية حال، ينصح داجنه باستشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشيب المبكر.