 الشيب المبكر.. أسباب كثيرة بينها التوتر والتدخين
البث الحي
عـاجـل: رويترز عن رئيسة مجلس النواب الأميركي: ترامب لا يملك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران
ابحث

الشيب المبكر.. أسباب كثيرة بينها التوتر والتدخين

الشيب المبكر قد يعود أحيانا للإصابة بأمراض كالغدة الدرقية والمناعة الذاتية (بيكسابي)
الشيب المبكر قد يعود أحيانا للإصابة بأمراض كالغدة الدرقية والمناعة الذاتية (بيكسابي)

لا يقتصر الشيب على كبار السن فحسب، بل يمكن أن يهاجم الشباب منتصف العشرينات أيضا، وأوضح مصفف الشعر الألماني ينس داجنه أن الشعر الأبيض يظهر بسبب تراجع إنتاج الجسم من المادة الصبغية المعروفة باسم "الميلانين" المسؤولة عن لون الشعر.

وحسب داجنه فإنه إلى جانب العوامل الوراثية يرجع الشيب المبكر للأسباب التالية:

1- التوتر النفسي: حيث يتسبب استمراره في إجهاد الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.

2- الأمراض: مثل أمراض الغدة الدرقية والمناعة الذاتية.

3- نقص الفيتامينات: خاصة فيتامين B12. ويعد الأشخاص النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين نظرا لأنه يوجد بشكل أساسي في الأغذية الحيوانية كالبيض.

4- التدخين: يُلحق النيكوتين ضررا ببصيلات الشعر، وبالتالي يفقد الشعر لونه ويتخذ اللون الأبيض.

وعلى أية حال، ينصح داجنه باستشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشيب المبكر.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
هل حان الوقت لوداع الشيب؟
لماذا يشيب الشعر في سن مبكرة؟
الصلع والشيب المبكر يرتبطان بأمراض القلب
هذه الأغذية مهمة لصحة وشباب شعرك
أهم الأخبار
المزيد من صحة
البثور المؤلمة.. علام تدل؟ وكيف تعالج؟
هذه فائدة الفواكه لطفلك الرضيع
نقص الحديد.. أسبابه وأعراضه وكيفية مواجهته
"أطفال القمر" في تونس والخروج من العتمة