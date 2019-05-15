نقص الحديد.. أسبابه وأعراضه وكيفية مواجهته

يعد نقص الحديد من أكثر مشاكل سوء التغذية شيوعا. فما أسبابه وأعراضه؟ وكيف يمكن مواجهته؟

أوضحت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه أن الحديد يندرج ضمن العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم في عمليات التمثيل الغذائي المختلفة، مثل نقل الأكسجين وتوفير الطاقة للخلايا والحماية من العدوى. ولأن الجسم غير قادر على إنتاج الحديد بنفسه، فيجب توفيره عن طريق النظام الغذائي أو غيره.

وأضافت ريزه أن نقص الحديد في الجسم يرجع لأسباب عدة، منها النزيف الحاد ونزيف الحيض الشديد والالتهابات المزمنة في المعدة والأمعاء. كما قد يرجع نقص الحديد إلى اتباع نظام غذائي نباتي.

بالإضافة إلى ذلك هناك حالات معينة للجسم تزيد معها الحاجة إلى الحديد بشكل يفوق المقدار الذي يحصل عليه عبر النظام الغذائي كما هي الحال خلال فترتي الحمل والرضاعة، ثم إن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى كميات كبيرة من الحديد.

شحوب الوجه وتقصف الشعر

من جانبها أشارت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير إلى أن أعراض نقص الحديد في الجسم تتمثل في شحوب الوجه وتقصف الشعر وتساقطه وتشقق الأظافر وتشقق زوايا الفم، بالإضافة إلى الإرهاق والتعب.

وفي مرحلة متقدمة من نقص الحديد، قد يعاني المرء من فقر الدم المصحوب بالصداع وضعف التركيز والهزال وفقدان الشهية وسرعة ضربات القلب.

ويمكن التحقيق من الإصابة بنقص الحديد عن طريق إجراء تحليل بسيط لعينة من الدم لدى الطبيب.

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